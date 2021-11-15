Общество

Псковские ветераны уголовно-исполнительной системы принимают поздравления

День ветерана уголовно-исполнительной системы отмечается сегодня, 16 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

Начальник образовательной организации Александр Сысоев поздравил ветеранов и вручил им благодарственные письма.

«За вашими плечами многие годы трудной созидательной работы. Вы стояли у истоков зарождения лучших традиций уголовно-исполнительной системы, с честью и мужеством исполняли свои служебные обязанности. Опыт и знания, ценные советы, которыми вы делитесь с нами, позволяют более эффективно решать задачи, поставленные сегодня перед пенитенциарной системой, а индивидуальная работа с курсантами, над которыми вы взяли добровольное шефство, помогают в воспитании надежных кадров для уголовно-исполнительной системы! Спасибо вам за вклад в становление и развитие нашего учебного заведения!» - поблагодарил Александр Сысоев коллег.

Сейчас совет ветеранов Псковского филиала Академии ФСИН России возглавляет Степан Тунчик. Он прошел путь от старшего инспектора воспитательной работы до заместителя начальника института по кадрам в период работы в вузе с 1996 года по 2008.

Отметим, что ветеранская организация учебного заведения была создана в конце 2009 года, сегодня в ней состоят 42 пенсионера.