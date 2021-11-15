Псковские ветераны уголовно-исполнительной системы принимают поздравления

День ветерана уголовно-исполнительной системы отмечается сегодня, 16 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.
Фото: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России
Начальник образовательной организации Александр Сысоев поздравил ветеранов и вручил им благодарственные письма.
Сейчас совет ветеранов Псковского филиала Академии ФСИН России возглавляет Степан Тунчик. Он прошел путь от старшего инспектора воспитательной работы до заместителя начальника института по кадрам в период работы в вузе с 1996 года по 2008.
Отметим, что ветеранская организация учебного заведения была создана в конце 2009 года, сегодня в ней состоят 42 пенсионера.