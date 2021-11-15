Общество

В МФЦ начинают выдавать бумажные сертификаты о вакцинации

Россияне смогут получать бумажные сертификаты о прививке против COVID-19 в многофункциональных центрах (МФЦ) с 16 ноября. За необходимым документом также смогут обратиться переболевшие граждане и те, у кого есть противопоказания к вакцинации.

Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Он также распорядился предусмотреть все технические возможности, чтобы люди могли пользоваться этой услугой быстро и без сбоев, пишет РИА Новости.

При вакцинации от COVID-19 россияне получают справку об этом, но без QR-кода — тот автоматически отображается на портале госуслуг. Услуга по выдаче бумажного сертификата, прежде всего, будет актуальна для граждан, не зарегистрированных на госуслугах, либо не имеющих возможности самостоятельно распечатать документ.

Сертификат с QR-кодом будет действовать как в электронном, так и в бумажном виде, при этом выписка из QR-кода будет выдаваться в МФЦ по заявлению.