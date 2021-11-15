Общество

Глава Псковского облсовпрофа вошел в состав оперштаба по борьбе с коронавирусом

По распоряжению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов вошел в состав оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Председатель совета профсоюзов Игорь Иванов назвал это значимым событием для профсоюзного движения региона.

«С этого дня мы сможем напрямую доносить нашу позицию, выражать пожелания по изменению ограничений в регионе, связанных в новой коронавирусной инфекцией, отражающие потребности трудящегося населения. Немаловажен вопрос ограничений и в разрезе туристического отдыха и санаторно-курортного оздоровления. Есть вопросы, которые необходимо поднять и проработать в обязательном порядке. При этом важно соблюсти интересы граждан и бизнеса и не усугубить положение с заболеваемостью. Надеюсь, что все получится и участие профсоюзной стороны в этом направлении будет полезным для всех», – добавил он.