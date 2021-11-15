Общество

Юлия Лысова рассказала о контенте Telegram-канала псковского Молодежного парламента

Председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала о контенте Telegram-канала «Свежий ПоМол».

«"Свежий ПоМол" – это Telegram-канал Молодежного парламента. Формат Telegram-канала должен отличаться от других социальных сетей. Если Instagram предусматривает развлекательный контент, "ВКонтакте" – традиционные классические посты, то Telegram – это совершенно иная стезя», - отметила она.

По словам Юлии Лысовой, этот Telegram-канал изначально задумывался канал как видеопроект. «Уже вышел первый видеоролик. Это экспертно-дискуссионная площадка для молодых ребят. Мы берем тему и через молодых ребят пытаемся ее раскрыть. У каждого берем интервью, задаем ряд одних и тех же вопросов. Затем выходит готовый, красиво смонтированный продукт, позволяющий услышать рассуждения молодежи на ту или иную тему», - поделилась она.

«Этот формат очень интересен, но не хватает отдельного человека, который вел бы социальные сети», - резюмировала Юлия Лысова.