Виктор Остренко назвал одно из главных достижений Молодежного парламента в условиях COVID-19

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвал одно из главных достижений Молодежного парламента при областном Собрании в условиях COVID-19.
Напомним, псковский Молодежный парламент с 2015 года реализует акцию по проверке знаний по истории Великой Отечественной войны.
Председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова подчеркнула, что ребята провели большую работу. «Тест по истории Великой Отечественной войны написали более 18 тысяч жителей Псковской области в режиме онлайн», - подытожила она.