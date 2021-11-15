Общество

Виктор Остренко назвал одно из главных достижений Молодежного парламента в условиях COVID-19

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвал одно из главных достижений Молодежного парламента при областном Собрании в условиях COVID-19.

Напомним, псковский Молодежный парламент с 2015 года реализует акцию по проверке знаний по истории Великой Отечественной войны.

«В условиях ограничительных мер начали сыпаться различные инициативы, такая же опасность была с тестом по истории Великой Отечественной войны, который традиционно проводился в конце апреля – начале мая в преддверии Дня Победы. Нужно отдать должное ребятам. С их стороны прозвучала инициатива о том, что нужно привнести в тест региональный компонент. Мы успели это сделать и провести тест в обозначенные сроки, поскольку была готовность сделать это в онлайн-формате. Я считаю это большим достижением. После этого вся страна начала готовиться к подобного рода мероприятиям дистанционно», - рассказал Виктор Остренко.

Председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова подчеркнула, что ребята провели большую работу. «Тест по истории Великой Отечественной войны написали более 18 тысяч жителей Псковской области в режиме онлайн», - подытожила она.