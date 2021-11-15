Псковичи обсуждают изменения в законодательство по борьбе с борщевиком

Рабочее совещание по обсуждению вопроса изменения законодательства Псковской области в части сдерживания распространения борщевика Сосновского состоялось в Псковской городской Думе 16 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Поводом для заседания стало предложение псковского общественника Николая Петрова о введении мер административной ответственности за распространение борщевика Сосновского на территории региона.
В частности, он считает целесообразным предусмотреть административную ответственность для собственников, которые не борются с борщевиком на своих участках, из-за чего образуются заросли. Также наказание могут понести компании, которые во время строительства дорог завозят семена борщевика в грунте, используемом для строительства дорог.
Глава города Пскова Елена Полонская напомнила, что на территории региона действует специальная программа по борьбе с борщевиком, и в этом году на эти цели выделили 10 миллионов рублей из областного бюджета.
При этом только контрольное управление администрации Пскова за прошедшее время составила 19 протоколов о правонарушениях. Для распространения такой практики на все районы области необходимо внесение изменений в закон на региональном уровне, отметила Елена Полонская.
Заместитель председателя регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Александр Никандров напомнил, что у многодетных семей, которые приобрели земельный участок после 2019 года, есть возможность обратиться в комитет за компенсацией 90% расходов на борьбу с борщевиком. Бороться с ним псковские семьи могут химическим, техническим и аграрным способами.
Более подробная информация содержится на сайте комитета, добавил Александр Никандров.
Заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов предложил также рассмотреть проблему с участками, собственников которых не удается найти или собственники которых игнорируют появление борщевика на своей земле.
«Мы вместе проработаем эту общественную инициативу и выйдем с ней в областное Собрание, обсудим с коллегами - главами муниципалитетов - и обратимся за поддержкой региональных властей. Давайте вместе ликвидируем "достопримечательность" Псковской области под названием борщевик Сосновского!» - резюмировала Елена Полонская.