Общество

Псковичи обсуждают изменения в законодательство по борьбе с борщевиком

Рабочее совещание по обсуждению вопроса изменения законодательства Псковской области в части сдерживания распространения борщевика Сосновского состоялось в Псковской городской Думе 16 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Поводом для заседания стало предложение псковского общественника Николая Петрова о введении мер административной ответственности за распространение борщевика Сосновского на территории региона.

В частности, он считает целесообразным предусмотреть административную ответственность для собственников, которые не борются с борщевиком на своих участках, из-за чего образуются заросли. Также наказание могут понести компании, которые во время строительства дорог завозят семена борщевика в грунте, используемом для строительства дорог.

«Ситуация с борщевиком у нас серьезная. Я создал сайт "Антиборщевик" и специальную карту, чтобы разработать стратегию борьбы с этим растением. Без стратегии не получится достичь результата. Также хочу предложить вести контроль чистых территорий, чтобы избежать на них появления или возрождения зарослей. Здесь нужно рассчитывать на помощь волонтеров, которые будут "добивать" единичные растения», - подчеркнул Николай Петров.

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Глава города Пскова Елена Полонская напомнила, что на территории региона действует специальная программа по борьбе с борщевиком, и в этом году на эти цели выделили 10 миллионов рублей из областного бюджета.

При этом только контрольное управление администрации Пскова за прошедшее время составила 19 протоколов о правонарушениях. Для распространения такой практики на все районы области необходимо внесение изменений в закон на региональном уровне, отметила Елена Полонская.

Заместитель председателя регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Александр Никандров напомнил, что у многодетных семей, которые приобрели земельный участок после 2019 года, есть возможность обратиться в комитет за компенсацией 90% расходов на борьбу с борщевиком. Бороться с ним псковские семьи могут химическим, техническим и аграрным способами.

Более подробная информация содержится на сайте комитета, добавил Александр Никандров.

Заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов предложил также рассмотреть проблему с участками, собственников которых не удается найти или собственники которых игнорируют появление борщевика на своей земле.

«Мы вместе проработаем эту общественную инициативу и выйдем с ней в областное Собрание, обсудим с коллегами - главами муниципалитетов - и обратимся за поддержкой региональных властей. Давайте вместе ликвидируем "достопримечательность" Псковской области под названием борщевик Сосновского!» - резюмировала Елена Полонская.