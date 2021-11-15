Общество

Сезонную уборку мусора и листвы завершают на улицах Запсковья и Завеличья

Сезонная уборка мусора и листвы в Пскове подходит к концу. Сотрудники «СитиИнвестГрупп» ежедневно наводят порядок на улицах Запсковья и Завеличья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: «СитиИнвестГрупп»

На данный момент осеннюю очистку произвели на 70% (на 32 6671 квадратном метре) от общей площади зеленых зон, находящихся в перечне муниципальных контрактов. Рабочие собирают мусор и листву, прочесывают зеленые зоны граблями, после чего грузят отходы в спецтехнику.

При выполнении данного вида работ задействовано две машины дорожной службы, в каждой бригаде трудятся восемь человек. В конце смены собранную листву и мусор вывозят на утилизацию в объеме 15 кубометров ежедневно.