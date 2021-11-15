Общество

Алексей Севастьянов: Победить борщевик можно только всем миром

Победить распространение борщевика в Псковской области можно только всем миром. Об этом заявил депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов во время совещания по обсуждению изменения законодательства региона по сдерживанию распространения борщевика Сосновского. Оно состоялось в Псковской городской Думе сегодня, 16 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Проблема борщевика очевидна. Бороться с ней надо продуманно, иначе это будут выброшенные средства. Мы должны проработать этот вопрос на всех уровнях. Меры и законы должны быть приняты во всех районах Псковской области», - сказал Алексей Севастьянов.

Также парламентарий предложил создать комиссию, которая будет отслеживать распространение борщевика по районам региона.

«Сейчас есть целый ряд вопросов: кто и как будет составлять акты о нарушениях? Как определить, что семена борщевика были завезены, а не прилетели с ветром? Ведь семена могут сохраняться до 10 лет в ожидании более благоприятных условий. Решить многие вопросы трудно, но работа должна вестись! Мы можем победить борщевик только всем миром!» - подчеркнул депутат.

Также Алексей Севастьянов обратил внимание, что без волонтеров и инициативных граждан работать в этом направлении не получится. Он призвал «не бороться с ветряными мельницами» и добавил, что важны не просто штрафы и их сумма, а реальное истребление растений.