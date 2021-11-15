Алексей Севастьянов: Победить борщевик можно только всем миром

Победить распространение борщевика в Псковской области можно только всем миром. Об этом заявил депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов во время совещания по обсуждению изменения законодательства региона по сдерживанию распространения борщевика Сосновского. Оно состоялось в Псковской городской Думе сегодня, 16 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Также парламентарий предложил создать комиссию, которая будет отслеживать распространение борщевика по районам региона.
Также Алексей Севастьянов обратил внимание, что без волонтеров и инициативных граждан работать в этом направлении не получится. Он призвал «не бороться с ветряными мельницами» и добавил, что важны не просто штрафы и их сумма, а реальное истребление растений.