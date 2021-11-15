Волну псковского «Ретро FM» удалось поймать радиолюбителю из Финляндии

Волну радио «Ретро FM Псков» (91.5 FM) поймал житель города Эспоо (Финляндия). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сам мужчина.
Фото: Джим Солатие в «Фейсбук»
«Меня зовут Джим Солатие(Jim Solatie). Мне 52 года, живу в городе Эспоо близ Хельсинки (Финляндия), работаю управляющим директором в компании Nero Partners, занимающейся маркетинговыми исследованиями. В свободное время я занимаюсь спортом и люблю слушать дальние радиостанции (это хобби называется DX). Двое прекрасных детей тоже не дают скучать», - рассказал мужчина.
По его словам, выйти на волну псковского радио ему удалось в связи с погодными условиями. «Мне удалось принять вашу радиостанцию здесь, в Финляндии! Это очень интересно. Причина такого дальнего прохождения — необычные погодные условия в верхних слоях атмосферы. Это происходит нечасто, обычно в летнее время. Ваша станция была слышна сравнительно недолго, но все равно я рад, что встретился с вами в эфире. Просто фантастика!» - отметил Джим Солатие.
Частоту 91.5 FM мужчина прослушивал 30 августа в 13.56 по московскому времени в лесном массиве Партакко (60 км к северо-западу от Инари). Сигнал поймал переносной приемник Perseus, оборудованный 15-элементной антенной. Мужчина отметил, что звучание было хорошим.
«Мы, радиолюбители, коллекционируем подтверждения приема от принятых нами радиостанций. Это дает нам право участвовать в конкурсах и получать дипломы от разных клубов», - пояснил Джим Солатие.