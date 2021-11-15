Общество

Волну псковского «Ретро FM» удалось поймать радиолюбителю из Финляндии

Волну радио «Ретро FM Псков» (91.5 FM) поймал житель города Эспоо (Финляндия). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сам мужчина.

Фото: Джим Солатие в «Фейсбук»

«Меня зовут Джим Солатие(Jim Solatie). Мне 52 года, живу в городе Эспоо близ Хельсинки (Финляндия), работаю управляющим директором в компании Nero Partners, занимающейся маркетинговыми исследованиями. В свободное время я занимаюсь спортом и люблю слушать дальние радиостанции (это хобби называется DX). Двое прекрасных детей тоже не дают скучать», - рассказал мужчина.

По его словам, выйти на волну псковского радио ему удалось в связи с погодными условиями. «Мне удалось принять вашу радиостанцию здесь, в Финляндии! Это очень интересно. Причина такого дальнего прохождения — необычные погодные условия в верхних слоях атмосферы. Это происходит нечасто, обычно в летнее время. Ваша станция была слышна сравнительно недолго, но все равно я рад, что встретился с вами в эфире. Просто фантастика!» - отметил Джим Солатие.

Частоту 91.5 FM мужчина прослушивал 30 августа в 13.56 по московскому времени в лесном массиве Партакко (60 км к северо-западу от Инари). Сигнал поймал переносной приемник Perseus, оборудованный 15-элементной антенной. Мужчина отметил, что звучание было хорошим.

«Мы, радиолюбители, коллекционируем подтверждения приема от принятых нами радиостанций. Это дает нам право участвовать в конкурсах и получать дипломы от разных клубов», - пояснил Джим Солатие.