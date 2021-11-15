Полиция Псковского района приглашает на работу

ОМВД России по Псковскому району приглашает на работу женщин и мужчин в возрасте от 18 до 40 лет с любым образованием от общего среднего (11 классов). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
Должности предлагаются в зависимости от возраста, образования и состояния здоровья.
Работодатель предоставляет:
- форменную одежду, служебный транспорт;
- полный социальный пакет;
- оплачиваемый ежегодный отпуск от 40 суток (+дни к месту проведения отпуска);
- бесплатное обучение в вузах системы МВД России;
- оплачиваемые учебные отпуска в гражданских учебных заведениях в размере 100% от денежного довольствия;
- бесплатное предоставление сотрудникам и членам их семей медицинских услуг в ведомственных медицинских учреждениях (своя поликлиника и госпиталь);
- оплачиваемый больничный в размере 100% от денежного довольствия;
- бесплатное страхование жизни и здоровья (денежные выплаты в зависимости от полученной травмы, включая травмы, полученные в свободное от службы время);
- предоставление путевок в санатории;
- возможность в льготном порядке (вне очереди) устроить ребенка в дошкольное учреждение;
- предоставление денежной суммы на приобретение жилья после 10-ти лет выслуги;
- возможность получения льготного ипотечного кредитования;
- стабильная и своевременная заработная плата;
- право выхода на пенсию после 20 лет службы.
Зарплаты по должностям на первом году службы составят:
- Полицейский - от 20 тысяч рублей;
- Участковый уполномоченный полиции – от 33 тысяч рублей;
- Дознаватель отделения дознания – от 33 тысяч рублей.
Подробную информацию можно узнать по телефону: 676-908.