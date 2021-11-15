Общество

Псковская компания заплатит штраф за незаконное углубление Черехи

Псковская компания заплатит штраф за незаконное углубление Черехи. Об этом региональная прокуратура сообщила в Instagram.

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура в ходе проверки установила, что компания, которая проводила инженерные сети и газоснабжение к жилым домам по улице Советской Армии в Пскове, произвела дноуглубительные работы. В результате этого изменились дно и берега реки Череха. Такие действия нарушают водоохранное законодательство.

Природоохранный прокурор внес представление в адрес компании с требованием привести береговую полосу, прибрежную защитную полосу и акваторию реки Череха в первоначальное состояние.

Кроме того, материалы прокурорской проверки направили в комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области. По итогам их рассмотрения виновного привлекут к административной ответственности по статье 7.6 КоАП РФ (использование водного объекта без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом) и назначат штраф в размере 10 тысяч рублей.

Устранение выявленных нарушений контролирует природоохранная межрайонная прокуратура.