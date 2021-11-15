Общество

Первичную профсоюзную организацию создали на базе предприятия «Псковжилстрой»

Первичную профсоюзную организацию Псковского обкома профсоюза работников инновационных и малых предприятий создали в АО «Псковжилстрой» 16 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Профком будет входить на профсоюзный учет в Псковскую областную организацию Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий. Встречу с коллективом и руководителем предприятия - и. о. генерального директора АО СЗ «Псковжилстрой» Владиславом Абрамовым - провели руководитель Псковского обкома профсоюза Игорь Иванов совместно с руководителем инспекции труда Псковского облсовпрофа Натальей Лепаловской.

Как рассказали в облсовпрофе, решение о создании профсоюзной первичной организации на ведущем предприятии псковского региона в строительной отрасли приняли после ознакомительной встречи. Работники предприятия провели учредительное собрание профкома, избрали руководящие органы, казначея и ревизора.

Председателем профпервички избрали юриста предприятия Игоря Гейбера. Одним из первых вступил в члены профсоюза и. о. генерального директора АО СЗ «Псковжилстрой» Владислав Абрамов. Он обосновал свое решение тем, что «руководитель должен показывать пример во всем»: от вакцинации против коронавируса (а на предприятии вакцинированы почти 100% работников) до вступления в профсоюзные ряды. Также он признался, что уже знаком с профсоюзной работой, так как в студенческие годы руководил профкомом студенческого курса вуза.

Председатель Псковского обкома профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов пожелал предприятию довести численность вступивших в профсоюз работников до 100% и поблагодарил депутата областного Собрания Олега Брячака, присутствовавшего на заседании в роли представителя главного генерального подрядчика, за помощь в переговорном процессе.

Руководитель инспекции труда СОП «Псковский облсовпроф» Наталья Лепаловская разъяснила членам профсоюза основные цели и задачи облсовпрофа, а также рассказала о преимуществах вступления в профсоюз. Следующим этапом совместной работы будет разработка и подписание коллективного договора на предприятии.