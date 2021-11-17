Общество

Мнения россиян и их работодателей о сокращении рабочего дня разошлись — опрос

Введение 7-часового рабочего дня поддерживает большинство россиян, однако работать по такому графику согласна пока только 1 из 25 компаний. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие россияне из всех округов страны.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в осенне-зимний период в России сократить стандартный 8-часовой рабочий день на один час. В ходе опроса аналитики выяснили, что эту инициативу поддерживает каждый второй россиянин.

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Положительно относятся к предложению парламентария о сокращении стандартного 8-часового рабочего дня 56% мужчин и 56% женщин. «Работать нужно на результат, а не отсиживать часы и минуты», - отметили опрошенные.

Отрицательно к подобной инициативе относятся 27% трудоустроенных россиян, причем мужчины гораздо чаще женщин (31% против 23%). «Сокращение рабочих часов повлечет снижение зарплаты», - предположили они. 17% опрошенных затруднились с ответом.

Оценивая свои силы, 2 из 3 россиянина (67%) утверждают, что способны выполнить за 7 часов объем работы, аналогичный тому, что выполняют сейчас за стандартный 8-часовой рабочий день. Причем женщины говорили так чаще мужчин (77% против 58%).

Работодатели же к инициативе сокращения рабочего дня относятся скептически: почти 9 из 10 респондентов отметили, что в их компании сокращение рабочего дня в осенне-зимний период даже не обсуждалось. В 4% компаний подобная инициатива была рассмотрена, но признана недопустимой. И лишь еще в 4% предприятий и организаций допускают переход на 7-часовой рабочий день.