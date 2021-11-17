Общество

«Особое мнение» Александра Баева. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Особое мнение», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 17 ноября. Гостем студии стал заместитель главы города Пскова, депутат Псковской городской Думы по округу №6, руководитель фракции КПРФ Александр Баев.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним широкий круг вопросов, связанных с его депутатской деятельностью и решением актуальных проблем города. В частности, гость студии прокомментировал недавнюю смену власти в городской администрации, подвел итоги работ по благоустройству на территории своего округа, высказал свое мнение о путях решения вопроса по нерентабельности псковских бань и поделился, как думские коммунисты будут голосовать по вопросу о принятии городского бюджета на следующий год.

Кроме того, Александр Баев поделился своими политическими планами и прокомментировал недавний скандал с членом КПРФ, депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, которого обвинили в незаконной охоте.