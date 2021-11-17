Общество

Псковский омбудсмен предложил увеличить компенсацию за осложнения от прививки

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов направил в Псковское областное Собрание депутатов предложения о трех законодательных инициативах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате омбудсмена.

Предложения по совершенствованию действующего законодательства реализуются в рамках доклада о соблюдении прав и свобод граждан в Псковской области для устранения пробелов и дополнительного обеспечения прав граждан.

Так, Дмитрий Шахов, учитывая «кадровый голод» в государственных учреждениях здравоохранения, особенно в малочисленных городских и сельских поселениях, предлагает депутатам Псковского областного Собрания воспользоваться правом законодательной инициативы и внести в Государственную Думу проект закона, предоставляющий отсрочку от призыва на срочную службу тем, кто окончил медицинские вузы и при этом работают в государственных учреждениях населенных пунктов с населением не более 300 тысяч человек.

Омбудсмен подчеркивает, что наиболее значимая проблема — нехватка квалифицированных специалистов в государственной системе здравоохранения. Это сказывается на качестве и доступности медицинской помощи в Псковской области.

Дмитрий Шахов ссылается на указ президента РФ от 7 мая 2012 года №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», а также в последующих нормативных правовых актах о национальном проекте РФ «Здравоохранение», целями которого являются: ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях и обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций. Поэтому, по мнению омбудсмена, предлагаемый проект закона в полной мере соответствует национальным приоритетам Российской Федерации.

Также Дмитрий Шахов направил законопроект о внесении изменений в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в части повышения размера единовременных государственных пособий, ежемесячных денежных компенсаций за различный вред здоровью, наступивший вследствие поствакцинального осложнения.

Уполномоченный по правам человека отмечает, что размеры, установленные в 2000 году, уже не отвечают современным реалиям и достигнутому уровню развития страны, а также международным стандартам, поэтому их нужно существенно увеличить.

«В этот непростой период для нашей страны необходимо обращать внимание на важность права человека на жизнь, которое обеспечивается эффективной организацией работы системы учреждений и органов здравоохранения по оказанию гражданам своевременной и квалифицированной медицинской помощи, включая проведения мероприятий по вакцинации населения для защиты от коронавирусной инфекции. Право человека на жизнь — высшая конституционная ценность, без которой реализация гражданских политических, экономических, социальных и иных прав становится во многом бессмысленна», - подчеркивает Дмитрий Шахов.

В своем письме омбудсмен обращает внимание депутатов областного собрания на то, что в ближайшее время, в соответствии с международной практикой, в России планируется как вакцинация несовершеннолетних, так и изменение правового статуса прививки против СOVID-19 посредством внесения соответствующих правок в статью 9 федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в части дополнения Национального календаря профилактических прививок.

Тем самым федеральные органы власти в соответствии с конституционными полномочиями в особый период функционирования государства выбрали путь на проведение массовой вакцинации граждан как способа борьбы с заболеваниями.

«Как подтвердил в своем решении Европейский суд по правам человека, в этом вопросе национальные власти имеют широкие полномочия, в том числе могут обоснованно ввести политику обязательной вакцинации, так как добровольной недостаточно для достижения и поддержания коллективного иммунитета, или коллективный иммунитет не помогает из-за природы заболевания» - уточняет омбудсмен в докладе.

При этом Дмитрий Шахов отмечает, что вакцинация является проявлением социальной солидарности, а отказ гражданина от вакцинации несет негативные последствия не только для него самого, но и окружающих, в том числе более уязвимых к различным заболеваниям. Он обращает внимание, что обязательная вакцинация не является абсолютной - при наличии противопоказаний возможны исключения и даже в случае отказа принудительная вакцинация не допускается.

Омбудсмен считает, что, поддерживая политику социальной солидарности между гражданами страны в целях защиты населения от инфекционных заболеваний, органы публичной власти должны обеспечить адекватный баланс как между правами и свободами граждан, так и решениями властей.

По его мнению, необходимо создать правовые и финансовые механизмы защиты граждан с противопоказаниями к вакцинации, а также тех, чье здоровье от неё пострадало. Такую цель преследует предлагаемый омбудсменом законопроект.

Третье предложение Дмитрия Шахова состоит в том, чтобы ввести обязательное государственное страхование жизни и здоровья граждан, привлекаемых к выполнению государственных полномочий в качестве членов участковых и вышестоящих избирательных комиссий, на время их деятельности по организации и проведению выборов и референдумов, если она осуществляется в период введения в стране, регионах или муниципальных образованиях действия режима повышенной готовности или ЧС в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Как следует из обращения омбудсмена, начиная с 2020 года, работа избирательный комиссий стала проходить в более сложных условиях в связи с COVID-19. ЦИК РФ, совместно с иными органами государственной власти, приняли решения, направленные на обеспечение безопасности здоровья граждан при осуществлении голосования в таких условиях.

Положительная практика по реализации таких решений была отмечена в ходе всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, а также выборов в региональные и федеральные органы государственной власти, сообщается в докладе.

Тем не менее, анализ фактических обстоятельств при проведении выборов депутатов Государственной Думы, проходившей в сентябре этого года, показал озабоченность ряда членов комиссий усилением негативных последствий в связи с возможным заражением вирусом, отметил омбудсмен.

Поэтому в целях защиты прав граждан и создания дополнительных социальных гарантий гражданам, привлекаемым к работе в качестве членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, необходимо принять меры по аналогии с другими категориями граждан, которые имеют обязательное государственное страхование, с учетом специфики их деятельности (арбитражные, присяжные заседатели, сотрудники налоговых или таможенных органов, призванные на военные сборы и т. п.).