Руководитель клуба «Юный спасатель»: Мы можем пробудить любовь к Родине

Педагог дополнительного образования, руководитель военно-патриотического клуба «Юный спасатель» Центра «Патриот» Елена Ильина на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей рассказала, что значит в ее понимании «патриотизм» и какие цели у патриотических мероприятий.
Кроме того, Елена Ильина отметила, что патриотизм — это довольно обширное понятие. Заставить полюбить нельзя, убеждена она. «Это на уровне инстинкта. Мы можем пробудить любовь к Родине», - процитировала руководитель клуба философа Ивана Ильина.
Мероприятия, по мнению спикера, также могут быть разного уровня. «У нас принято, что патриотизм — это обязательно участие в парадах, участие в митингах. Да, есть и такое, но это тоже относится к семье, культуре, это и нравственное воспитание, духовное воспитание, развитие личности», - отметила педагог.
Она также добавила, что нужно видеть позитивное вокруг, потому что в мире много негатива, который проявляется в неуважении людей друг к другу. Мероприятия, которые проводит Центр, направлены именно на то, чтобы все участники смогли научиться видеть хорошее вокруг.