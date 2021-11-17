Общество

Руководитель клуба «Юный спасатель»: Мы можем пробудить любовь к Родине

Педагог дополнительного образования, руководитель военно-патриотического клуба «Юный спасатель» Центра «Патриот» Елена Ильина на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей рассказала, что значит в ее понимании «патриотизм» и какие цели у патриотических мероприятий.

«Центр "Патриот" существует с 2004 года. Я работаю там с 2005 года. За это время у нас очень много выпускников, а также мероприятий проводилось. Мы развиваемся. В течение года, если брать период до пандемии, в Центре проводилось более 120 мероприятий различного плана и направленности. Клуб "Юный спасатель" участвует в большинстве этих мероприятий», - рассказала педагог.

Кроме того, Елена Ильина отметила, что патриотизм — это довольно обширное понятие. Заставить полюбить нельзя, убеждена она. «Это на уровне инстинкта. Мы можем пробудить любовь к Родине», - процитировала руководитель клуба философа Ивана Ильина.

Мероприятия, по мнению спикера, также могут быть разного уровня. «У нас принято, что патриотизм — это обязательно участие в парадах, участие в митингах. Да, есть и такое, но это тоже относится к семье, культуре, это и нравственное воспитание, духовное воспитание, развитие личности», - отметила педагог.

Она также добавила, что нужно видеть позитивное вокруг, потому что в мире много негатива, который проявляется в неуважении людей друг к другу. Мероприятия, которые проводит Центр, направлены именно на то, чтобы все участники смогли научиться видеть хорошее вокруг.