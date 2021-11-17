Общество

Качество и доступность медпомощи в условиях COVID-19 обсудят в пресс-центре ПЛН

Очередная пресс-конференция состоится в четверг, 18 ноября, в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей. Разговор будет посвящен теме «Качество и доступность медицинской помощи в Псковской области: перспективы и угрозы в условиях распространения коронавирусной инфекции».

В опросе, организованном в группе ПЛН «ВКонтакте», подписчикам было предложено оценить уровень доступности медуслуг. Более 40% ответили, что предпочитают не болеть, а многие выбирают платные клиники, так как не удовлетворены обслуживанием в государственных учреждениях здравоохранения. В чем основные проблемы псковского здравоохранения? Как уровень доступности медуслуг оценивают сами сотрудники поликлиник и больниц и какие меры требуется принять для того, чтобы снять недовольство населения?

Для обсуждения этих и других вопросов, которые приобрели особую актуальность в условиях коронавируса, приглашены:

Уткина Елена Владимировна — главный врач ГБУЗ ПО «Псковская межрайонная больница»

Неваленная Галина Ивановна - главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника».

Начало пресс-конференции в 15.00. Из пресс-центра ПЛН будет вестись видеотрансляция. Свои вопросы участникам можно задать по электронной почте: 777@pln-pskov.ru.