Общество

В России создадут оперштаб для координации программы капремонта школ

«Единая Россия» и Минпросвещения создадут оперативный штаб для координации программы капремонта школ. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Фото: пресс-служба «Единой России»

В него войдут представители общественности, школьники, учителя, родительское сообщество, победители и участники «Большой перемены», отметили в пресс-службе.

В регионах совместно с министерством организуют рабочие группы, которые будут отслеживать этапы от проекта ремонта, проведения экспертиз до приема работ, сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым, на которой обсуждались направления реализации положений народной программы партии в сфере образования. Андрей Турчак отметил, что в рамках программы должно быть отремонтировано более 7 тысяч школ.

«Капремонт — это еще и новое содержание. Должно быть закуплено новое оборудование, мебель. Однако не все школы могут это сделать в один календарный год или в летние каникулы. Такие группы помогут сориентировать регионы по реализации программы», — обратил внимание секретарь Генсовета «Единой России».

Сергей Кравцов напомнил о поручении президента привлечь родителей и учеников к проектированию новых школьных пространств. По его мнению, работа штабов позволит достичь поставленной задачи.

«Также у нас идет большой проект по строительству школ — к 2024 году должны построить 1300 новых зданий. Тем самым мы решим вопросы с третьей сменой и не допустим роста второй смены», — добавил он.

По словам министра, в проекте бюджета на эти цели запланировано 70 млрд рублей ежегодно, а с учетом регионального финансирования — 100 млрд.

«Мы уже приняли решение — и это тоже была инициатива "Единой России" — чтобы в приемке объектов принимали участие управляющие советы школ», — отметил министр.

Кроме того, координатор партпроекта «Новая школа», первый заместитель комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова предложила решить и проблему перевода детей на время проведения капремонта школы в другие учебные заведения либо на дистанционное обучение - сейчас зачастую школьникам приходится учиться в третью смену. В числе первоочередных и вопрос обеспечения антитеррористической безопасности. Помимо этого, партией и министерством будут проработаны поправки в законопроект о школьной медицине, который был внесен в Госдуму «Единой Россией» и принят в первом чтении.

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова (фракция «Единой России») подчеркнула также, что на площадке партийной комиссии по образованию и науке, которую возглавляет сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, обсудят вопрос справедливого соотношения окладной и премиальной части в зарплате учителей.

Завершая встречу, Сергей Кравцов заметил, что необходимо развивать инфраструктуру для детского отдыха и ввести мораторий на перепрофилирование детских лагерей — этот вопрос будет проработан с «Единой Россией». Также министр пригласил представителей партии принять участие во всероссийском совещании по развитию детского и юношеского спорта 24 ноября.

«В свое время по инициативе "Единой России" была организована колоссальная программа строительства бассейнов. Люди в регионах благодарят за нее. В продолжение этой работы идет оснащение спортзалов. Нам надо развивать массовый детский спорт, иначе сложно добиваться каких-то достижений. До 2024 года в каждой школе должен быть детский театральный кружок и спортивные секции», — заключил Сергей Кравцов.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент поручил на съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе партии. «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из 7200 школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приемки в регионах будут отслеживать рабочие группы, созданные отделениями партии совместно с министерством и родительским сообществом.