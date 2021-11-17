Общество

Сбер запустил калькулятор социальных выплат

Сбер запустил новый сервис — калькулятор социальных выплат. Инструмент позволяет узнать размер федеральных и региональных пособий, положенных гражданину, а также где и как можно оформить выплаты, необходимые для этого документы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Калькулятор размещен на сайте СберБанка. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выбрать место регистрации (это позволит увидеть региональные выплаты) и категорию получателей: выплаты для всех граждан и дополнительно те категории, к которым относится клиент, например, студент, безработный, участник Великой Отечественной войны и другие (это позволит увидеть дополнительные виды выплат, положенных данным категориям граждан).

Также можно выбрать определенную жизненную ситуацию гражданина, например, возраст старше 55 лет. В этом случае калькулятор покажет все пособия, которые положены для категории лиц данного возраста, отметили в Сбербанке. В дополнительные категории также входят: пенсионеры, ветераны, клиенты с инвалидностью.

После расчета гражданин увидит перечень пособий (единоразовые и ежемесячные), ориентировочные суммы выплат (минимальные и максимальные), сможет узнать какие документы необходимы для оформления и где это можно сделать. На той же странице можно оформить карту МИР, если ее еще нет.

Для оформления пособия клиенту необходимо собрать пакет документов, указанных в калькуляторе и передать их в орган, осуществляющий выплату/принимающий документы, которые также отражены для каждой выплаты, указав там реквизиты СберКарты МИР.