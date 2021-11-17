Общество

Почти 600 «Волонтеров Победы» участвуют в мероприятиях и акциях в Псковской области

Порядка 600 «Волонтеров Победы» активно участвуют в мероприятиях и акциях в Псковской области. Об этом заявила руководитель регионального штаба «Волонтеров Победы» Екатерина Родина на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей 16 ноября.

«На данный момент у нас есть отделения в половине муниципалитетов области. Это где-то 13-14 районов. Самые активные: Невель, Остров и Порхов. Где-то наши активисты являются и юнармейцами, и волонтерами. На мой взгляд, это очень интересно. Мы их не ограничиваем. Они могут принести пользу везде, где можно», - сказала руководитель.

Также Екатерина Родина отметила, в волонтерское движение принимают официально с 14 лет, а верхней границы в возрасте нет. «В нашей стране есть и такие случаи, когда даже ветераны являются "Волонтерами Победы". Они также, вместе с молодыми волонтерами участвуют в проведении акций», - отметила гость пресс-центра ПЛН.

Бывают и такие случаи, когда дети приходят моложе 14 лет с родителями, - это семейное волонтерство, подчеркнула Екатерина Родина.

«В этом году Псковская область впервые присоединился к акции "Огненные картины войны". Каждый город-герой, город трудовой доблести и город воинской славы выкладывал из свечей картину, относящуюся к Великой Отечественной войне. Жители Пскова и Великих Лук также поучаствовали в акции. Как раз там было много таких семейных историй», - рассказала руководитель общественного движения.