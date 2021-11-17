Общество

Тесты на коронавирус обяжут сдавать всех россиян с признаками ОРВИ

Люди с признаками ОРВИ в России будут в обязательном порядке сдавать тест на коронавирусную инфекцию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

«Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты "с клиникой ОРВИ" будут обследоваться теперь на ковид в обязательном порядке, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные», - приводит ее слова «Интерфакс».

Анна Попова добавила, по поручению президента в 1,5 раза увеличен охват населения тестированием на коронавирус.

«Все ваши поручения остаются в работе на жестком контроле, и я надеюсь, что ситуация (с заболеваемостью COVID-19) будет стабилизироваться», - подчеркнула глава Роспотребнадзора.