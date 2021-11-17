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Общество

Николай Козловский положительно оценил работу главы администрации Великих Лук

17.11.2021 17:17|ПсковКомментариев: 0

Глава Великих Лук Николай Козловский положительно оценил работу главы городской администрации Андрея Беляева. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Андрей Беляев

«Андрей Геннадьевич Беляев достаточно молод, сегодня занимает высокую должность главы администрации города Великие Луки. Глядя на его работу, мог сказать, что он старается, вникает во все вопросы. Его работу сегодня могу оценить только положительно, потому что уже есть первые результаты», - отметил он.

Николай Козловский подчеркнул, что Андрей Беляев усердный и трудолюбивый руководитель. «Конечно, ему необходимо набраться опыта. Это все впереди», - добавил он.

Напомним, администрацию Великих Лук в августе возглавил экс-заместитель директора муниципального предприятия «Водоканал» Андрей Беляев.

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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