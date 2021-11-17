Общество

Псковские школьники победили в конкурсе сочинений о Великой Отечественной войне

Награждение лауреатов Всероссийского конкурса сочинений, посвященного 80-летию начала Великой Отечественной войны, состоялось в региональном ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Конкурс провел Центральный совет Всероссийской организации ветеранов. В нем приняли участие около 6 540 школьников. Среди них – 55 из Псковской области и трое из Пскова.

«Самое главное в этом конкурсе - чтобы школьники выразили свое личное отношение в тексте, показали вклад своей семьи в Великую Победу. В своих работах они рассказали о своих родственниках, которые были участниками войны. Стоит отметить, что на заседании президиума областного совета ветеранов 21 июня решено было направить на конкурс еще один дополнительный текст на тему ”Это страшное слово — война”. Это было сочинение о второй чеченской войне Степана Тюрина, ученика 9 ”Г” лицея №4», - выступил председатель Псковского областного Совета ветеранов войны, руда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов.

Николай Груздов наградил школьников дипломами и вручил цветы, а также поблагодарил их преподавателей.

Владислава Андреева, учащаяся 10 «А» класса лицея «Развитие» города Пскова, которая написала сочинение о прадедушке, получила диплом лауреата I степени. Педагогу лауреатки Татьяне Чубуковой объявили благодарность.

Также дипломами лауреата наградили учащихся псковского лицея №4: Анну Беженар из 9 «Д», Татьяну Вишнину из 7 «Г», Степана Тюрина из 9 «Г». Их учителям, Людмиле Капитоновой, Ольге Решетник и Татьяне Матюшечкиной, также объявили благодарности.

В церемонии награждения приняли участие начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская и председатель Псковского городского Совета ветеранов Виктор Андреев.