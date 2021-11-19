Общество

Медицинский центр «Здоровый ребенок» открылся в Пскове

Медицинский центр «Здоровый ребенок» открылся в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила управляющий центра Наталья Трещева.

Центр находится на улице Инженерной, 119. Медицинские услуги предоставляются как в самой клинике, так и на дому. Вызвать врача и записаться на прием можно по телефону: +7 811 250 01 01.

На данный момент в центре работают:

Анна Жукова (педиатр - неонатолог),

Максим Денисов (педиатр),

Ирина Поважная (педиатр),

Алина Корф (педиатр),

Ольга Подгорная (врач УЗИ),

Ирина Волощук (детский эндокринолог),

Анна Зорина (психолог).

На фото: Анна Жукова

«Ультразвуковая диагностика – один из самых информативных неинвазивных методов исследования, позволяющий обнаружить практически любые патологические изменения на ранних стадиях развития. Чтобы результаты УЗ-обследования были максимально информативными, важен не только опыт и профессионализм врача-диагноста, но и качество, уровень чувствительности используемой аппаратуры. Именно поэтому в нашей клинике используется аппарат экспертного класса», - рассказала Наталья Трещева.

Кроме того, клиника получила лицензию и на более узких специалистов. В центре также планируют привлечь к работе врача-невролога и гастроэнтеролога.

«В наши медицинские услуги входит вакцинация. При этом прививки, которыми мы располагаем, уникальны для Пскова. У нас есть вакцины, которые входят в детский народный календарь прививок, а также их зарубежные аналоги. Кроме того, мы располагаем вакцинами, которые не входят в народный календарь», - отметила управляющий центра.

Так, в медицинском центре «Здоровый ребенок» детей можно привить вакцинами:

Ротатек (прививка от ротавирусной инфекции)

«Ребенку необходимо успеть сделать первую прививку Ротатек до трех месяцев, привиться необходимо данной вакциной троекратно. Это позволит защитить от ротавирусной инфекции ребенка полностью. К сожалению, в народный календарь эта прививка не входит», - заметила управляющий центра.

На фото: Ольга Иванова

Гардасил

«Вакцина против вируса папилломы человека или ВПЧ – это тихая опасность. Известно, что ВПЧ присутствует в организме 90% населения Земли. У вируса обнаружено более 100 штаммов, 20 из которых вызывают онкологические заболевания. Как себя защитить? Вакцина Гардасил. Курс состоит из 3 доз (по схеме 0-2-6). Возраст девочки и женщины - от 9 до 45 лет, мальчики и мужчины - от 9 до 26 лет», - сказала Наталья Трещева.

На фото: Максим Денисов

Варилрикс

«Вакцина против ветряной оспы. Есть два способа получить иммунитет к вирусу ветряной оспы – переболеть или сделать прививку. Если болезнь настигла вас после 12 лет, вероятность среднетяжелого или даже тяжелого течения ветрянки с букетом побочных эффектов тем выше, чем старше вы сами», - пояснила Наталья Трещева.

Инфанрикс Гекса (комбинированная вакцина против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, гепатит В)

«Такая комбинированная вакцина переносятся очень легко. Врачи часто рекомендуют подобные прививки, но в Пскове ранее не было такой возможности», - пояснила Наталья Трещева.

На фото: Алина Корф

В центре есть и другие эксклюзивные вакцины. Перед прививкой в обязательном порядке проходит консультация со специалистом. В центре также добавили, что его клиентам не приходится стоять в очередях - люди записываются на прием в определенное время.

Подробную информацию о медицинском центре «Здоровый ребенок» можно узнать на сайте.

На фото: Ирина Поважная