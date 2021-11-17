Общество

Семей с недоношенными детьми поддержали в Дедовичском районе

Акция ко Всемирному дню недоношенных детей «#МнеНЕфиолетово» прошла в Дедовичском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Дедовичском районе.

Благотворительный фонд «Право на чудо» запустил акцию «#МнеНЕфиолетово» для поддержки семей с недоношенными детьми. Поэтому в 15.00 активные и неравнодушные жители поселка собрались у здания Дедовичского районного центра досуга, возле нового арт-объекта - металлического дерева «Надежда».

«Это дерево символизирует надежду на лучшее, служит посылом на жизнь и здоровье, в знак поддержки семей, где есть недоношенные дети. Каждый участник акции прикрепил к веточкам дерева фиолетовую ленточку, пожелав семьям благополучия, терпения и огромного здоровья. А вечером "дерево надежды" засветилось фиолетовыми огнями и будет освещаться», – подчеркнули организаторы акции.

Сегодня можно надеть пурпур, зажечь фиолетовый свет, приготовить фиолетовую еду или придумать собственный способ окрасить мир в фиолетовый в поддержку семей с недоношенными детьми.

Фиолетовый - официальный цвет Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI) и фонда «Право на чудо». Он символизирует надежду, сострадание и открытость, пояснили организаторы акции.

Мероприятие призвано показать, что родители недоношенных детей не одни, что рядом есть множество других семей, в которых дети родились раньше срока, и что врачи выхаживают даже новорожденных с экстремально низким весом.