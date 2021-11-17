Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
доставка еды в пскове
экопром быстро и чисто
Моя История вкусных завтраков
Мифы о стоматологах развеяны
декодируем QR-реальность
работа затылком
горводоканал успехи и планы
Концерт рок-группы «Ария»
Правила безопасности с газовым оборудованием
Телефон прямого эфира 56-73-72
Сезонные опасности на дорогах Пскова
 
 
 
ещё Общество 17.11.2021 10:022 Уровень распространения COVID-19 в Псковской области остается крайне высоким – губернатор 17.11.2021 21:500 Гвардейский артиллерийский полк Псковского соединения ВДВ отметил 103-ю годовщину 17.11.2021 21:201 Семей с недоношенными детьми поддержали в Дедовичском районе 17.11.2021 21:000 Псковские школьники победили в конкурсе сочинений о Великой Отечественной войне 17.11.2021 20:402 Великолукским студентам рассказали о зарубежном опыте борьбы с коррупцией 17.11.2021 20:200 Псковичи могут получать кассовые чеки в электронном виде
 
 
 
Самое популярное 15.11.2021 09:008 «Спутник»-фри: все, что вы хотели узнать о медотводах в Псковской области 16.11.2021 14:2712 Минздрав сократил срок действия QR-кода для привитых при заражении COVID-19 15.11.2021 15:464 Интерактив: Нашествие наркоманов   16.11.2021 12:347 Более 50 разрытых закладок наркотиков обнаружены в Корытовском лесопарке. ФОТО 14.11.2021 09:501 Интерактив: Не по-братски ведут себя псковичи
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Гвардейский артиллерийский полк Псковского соединения ВДВ отметил 103-ю годовщину

17.11.2021 21:50|ПсковКомментариев: 0

Гвардейский артиллерийский полк Псковского соединения ВДВ отметил 103-ю годовщину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

«Сегодня свою 103-ю годовщину со дня своего образования отмечает одна из старейших воинских частей Воздушно-десантных войск – гвардейский дважды Краснознаменный артиллерийский полк Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения. Свою летопись полк ведет с 17-го ноября 1918 г., когда на базе отдельного дивизиона тяжёлых гаубиц 22-й стрелковой Краснодарской дивизии был сформирован 22-й артиллерийский полк, который в 1919 году был переименован в 246-й артиллерийский полк. Этот день считается годовым праздником полка», - рассказали в департаменте.

Фото здесь и далее: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Как отметили в ведомстве, полк принимал активное участие в Гражданской войне. С осени 1918 по осень 1919 годов полк в составе дивизии вёл бои с Уральскими белоказаками, а с осени 1919 по 1920 годы вёл боевые действия Гражданской войны на Дону, где в составе соединения освобождал город Екатеринодар, а затем оборонял побережье Азовского и Черного морей.

В сентябре 1939 года по приказу НКО СССР в городе Новороссийске было начато формирование трехдивизионного гаубичного артиллерийского полка. Основу кадров полка составлял личный состав 246-го артиллерийского полка 74-й стрелковой Таманской дивизии.

Вместе с личным составом из 246-го артиллерийского полка было передано Боевое Знамя 22-го артиллерийского полка 22-й стрелковой дивизии. Сформированный полк под названием 422-го гаубичного артиллерийского полка вошёл в состав 157-й стрелковой дивизии.

В годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы полк в составе дивизии принимал участие в боях по разгрому немецко-фашистских войск при обороне Одессы, Крыма, в междуречье Дона и Волги, Сталинграда, в Курской битве, освобождении Украины, Белоруссии, Польши, в боях на территории Германии.

1 марта 1943 года 422-й гаубичный артиллерийский полк был переименован в 154-й гвардейский пушечный артиллерийский полк 76-й гвардейской стрелковой дивизии. За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, при овладении города Торунь, и проявленную при этом доблесть и мужество 5 мая 1945 года полк награждён орденом Красного Знамени.

За годы войны орденами и медалями было награждено более 2 тысяч военнослужащих полка, а 7 человек удостоены звания Героя Советского Союза.

Весь личный состав полка награждался медалями «За оборону Одессы», «За оборону Сталинграда» и «За освобождение Варшавы».

В 1946 году полк в составе дивизии был передислоцирован из Германии в Советский Союз в район Кирова Калужской области, а вскоре в район Новгорода, где происходило переформирование соединения.

В 1946 году 154-й гвардейский пушечный артиллерийский Краснознамённый полк был переформирован в 154-й гвардейский артиллерийский Краснознаменный полк.

Весной 1947 года полк в составе соединения передислоцировался в город Псков.

В 1961 году в связи с реорганизацией артиллерийских полков ВДД, полк был переформирован и на его базе создан 45-й отдельный гвардейский артиллерийский дивизион, а в 1962 году на базе этого дивизиона был сформирован 1140-й гвардейский артиллерийский Краснознамённый полк.

23 февраля 1968 года за большие заслуги, проявленные при защите Советской Родины, успехи в боевой и политической подготовке и в связи с 50-летием Советской Армии и ВМФ указом Президиума Верховного Совета СССР полк награждён вторым орденом Красного Знамени.

В мирное время полк участвовал во многих крупных учениях, таких как «Днепр» в 1967 г., «Север» в 1968 г., «Двина» в 1970 г. (все участники манёвров были награждены медалью «За воинскую доблесть» и «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»), «Братство по оружию-80» в 1980 г., «Осень-88» в 1988 г.

6 сентября 1977 г. за высокие показатели в боевой подготовке, мужество и воинскую доблесть, проявленные на учениях, 1140-й гвардейский артиллерийский дважды Краснознамённый полк был награждён Вымпелом Министра обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть».

Личный состав самоходного-артиллерийского дивизиона полка, дважды, с июля по ноябрь 1992 года выполнял «специальные задачи» в районе грузино-осетинского и осетино-ингушского конфликтов.

С марта по июль 1993 года личный состав гаубичной батареи полка выполнял «специальные задачи» в составе 345-го гвардейского парашютно-десантного полка в районе грузино-абхазского конфликта.

С началом выполнения специального задания по восстановлению конституционного порядка в Чеченской республике на усиление сводного полка соединения из состава 1140-го гвардейского артиллерийского полка убыл сводный самоходно-артиллерийский дивизион в составе: управления, двух самоходно-артиллерийских батарей, противотанкового взвода и подразделений обеспечения.

В 1999—2001 годах личный состав полка в составе группировки войск принимал участие в контртеррористической операции на территории Республики Дагестан и Чеченской республики. Многие военнослужащие полка были награждены орденами и медалями.

С 2002 по 2003 год в полку, как и в целом в дивизии, был проведён эксперимент по комплектованию воинских должностей преимущественно военнослужащими, проходящими службу по контракту. Полк стал первой артиллерийской частью ВДВ, укомплектованной военнослужащими по контракту.

С 8 по 31 августа 2008 года личный состав гаубичного дивизиона принимал участие в операции по принуждению Грузии к миру.

Сегодня полком командует гвардии полковник Сергей Лупу и часть входит в состав гвардейского Псковского соединения ВДВ. Подразделения полка обеспечены современными, а также проверенными временем видами вооружения: 120-мм самоходно-артиллерийские орудия 2С9 «Нона -С», 122-мм гаубицы Д-30А, СПП 2С25 «Спрут-СД», чьи орудия способны поражать цели на больших дистанциях.

Военнослужащие полка занимаются подготовкой, постоянно совершенствуя свое профессиональное мастерство в ходе полевых выходов, учений и в интерактивных классах, что позволяет им выполнять все поставленные перед ними задачи.

Теги: #ВДВ #военные #годовщина
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к введению QR-кодов в транспорте и магазинах?
В опросе приняло участие 409 человек
17.11.2021, 22:200 Военные объекты в Острове подготовили к зиме 17.11.2021, 22:050 Псковский губернатор обсудил с директором Росфинмониторинга проведение «финансовой разведки» 17.11.2021, 21:500 Гвардейский артиллерийский полк Псковского соединения ВДВ отметил 103-ю годовщину 17.11.2021, 21:350 Борис Елкин лично контролирует прокладку водопровода на Завеличье
17.11.2021, 21:201 Семей с недоношенными детьми поддержали в Дедовичском районе 17.11.2021, 21:000 Псковские школьники победили в конкурсе сочинений о Великой Отечественной войне 17.11.2021, 20:402 Великолукским студентам рассказали о зарубежном опыте борьбы с коррупцией 17.11.2021, 20:220 Доходы бюджета Пскова на 2022 год прогнозируются в сумме 6,6 млрд рублей
17.11.2021, 20:200 Псковичи могут получать кассовые чеки в электронном виде 17.11.2021, 20:001 Почти 600 «Волонтеров Победы» участвуют в мероприятиях и акциях в Псковской области 17.11.2021, 19:500 Рейсовый автобус оказался в придорожном кювете в Куньинском районе 17.11.2021, 19:400 Великолучанка пыталась скрыть почти 3 миллиона рублей налогов
17.11.2021, 19:200 Более 4 километров Пушкиногорского шоссе отремонтировали по нацпроекту 17.11.2021, 19:000 Выпускники псковского колледжа искусств представят дипломные работы на выставке 17.11.2021, 18:400 Суточное отключение воды ожидает жителей Завеличья в Пскове 17.11.2021, 18:201 Руководитель клуба «Юный спасатель»: Мы можем пробудить любовь к Родине
17.11.2021, 18:000 Псковичи получили награды на всероссийском фестивале «Мой Пушкин» 17.11.2021, 17:490 Клиенты Tele2 будут первыми покупателями на распродаже «Черная пятница» 17.11.2021, 17:420 Жительница Бежаниц угнала внедорожник и попала в ДТП 17.11.2021, 17:360 Археолог назвал причину задержек ремонта дорожных объектов Пскова
17.11.2021, 17:274 Качество и доступность медпомощи в условиях COVID-19 обсудят в пресс-центре ПЛН 17.11.2021, 17:250 «Мертвые души»: в Пскове пересчитали объекты культурного наследия 17.11.2021, 17:171 Николай Козловский положительно оценил работу главы администрации Великих Лук 17.11.2021, 17:159 Кафе «Вкус и цвет» закрывается в Пскове
17.11.2021, 17:100 Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» 17.11.2021, 17:072 Псковские власти обсудили проблему заброшенных памятников культуры 17.11.2021, 16:470 Водитель «Рено» сбил женщину на пешеходном переходе в Новоржеве 17.11.2021, 16:391 Дискуссия на тему возвращения десятиминуток фракций прошла на заседании Совета Собрания
17.11.2021, 16:3516 Тесты на коронавирус обяжут сдавать всех россиян с признаками ОРВИ 17.11.2021, 16:290 Сбер запустил калькулятор социальных выплат 17.11.2021, 16:200 День правовой помощи детям организуют в Псковской области 17.11.2021, 16:101 Воры оказали сопротивление охранникам магазина в Великих Луках. ФОТО
17.11.2021, 16:061 Сцену в Зеленом театре Пскова демонтировали 17.11.2021, 16:010 Печерянина отправят в тюрьму за продажу наркотиков и угон автомобиля 17.11.2021, 15:578 Юлия Пересильд прочитала комментарии о себе и составила список недоброжелателей 17.11.2021, 15:550 В России создадут оперштаб для координации программы капремонта школ
17.11.2021, 15:526 Псковский омбудсмен предложил увеличить компенсацию за осложнения от прививки 17.11.2021, 15:402 Памятник детям войны планируют установить на площади Победы в Пскове 17.11.2021, 15:313 В Пскове возбудили уголовное дело по факту нападения на работника скорой медпомощи 17.11.2021, 15:230 Псковичи удивили жителей Сыктывкара «пиздриком» и своим родством с якутами
17.11.2021, 15:170 Работу псковской профсоюзной организации оценили в Москве 17.11.2021, 15:090 Жительница Палкинского района лишилась денег при торговой сделке с мошенницей 17.11.2021, 15:030 Археологи планируют работы на проспекте Ленина в Великих Луках 17.11.2021, 14:460 Кенийские и колумбийские розы уничтожат в Псковской области
17.11.2021, 14:320 «Особое мнение» Александра Баева. ВИДЕО 17.11.2021, 14:201 Завершилось голосование по выбору концепции благоустройства парка реки Милевка 17.11.2021, 14:120 Начинающих бизнесменов Пскова обучат механизмам монетизации авторского права 17.11.2021, 14:044 Алексадр Баев прокомментировал задержание Валерия Рашкина с тушей лося в машине
17.11.2021, 13:590 Энергию пейзажа передаст псковичка посетителям выставки «АRTеФакт» 17.11.2021, 13:400 Снег и до 6 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 18 ноября 17.11.2021, 13:340 Погибшая при пожаре в Псковской области женщина пролежала в земле 1000 лет 17.11.2021, 13:261 Александр Баев намерен участвовать в выборах в Псковскую гордуму в 2022 году
17.11.2021, 13:224 Новорожденных в России начнут обследовать на 36 заболеваний 17.11.2021, 13:121 Новогоднюю афишу опубликовал псковский театр 17.11.2021, 13:110 Две сессии проведет в конце ноября областной парламент 17.11.2021, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Александром Баевым
17.11.2021, 12:530 Великолучанинка попалась на краже крекеров и виски 17.11.2021, 12:450 «Беседка»: Итоги археологического сезона в Псковской области. ВИДЕО 17.11.2021, 12:330 Жители Псковской области стали чаще отправлять посылки онлайн 17.11.2021, 12:230 Почти 120 литров незаконного алкоголя изъяли из магазина в Псковском районе
17.11.2021, 12:121 Мнения россиян и их работодателей о сокращении рабочего дня разошлись — опрос 17.11.2021, 12:030 Безработный острович отобрал ковер у пенсионерки 17.11.2021, 12:002 В «Горводоканале» рассказали о позитивных переменах в водоснабжении Пскова. ВИДЕО 17.11.2021, 11:591 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с археологом Александром Михайловым
17.11.2021, 11:551 Александр Баев выскажет «Особое мнение» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 17.11.2021, 11:523 Волну псковского «Ретро FM» удалось поймать радиолюбителю из Финляндии 17.11.2021, 11:433 Количество жертв COVID-19 в Псковской области превысило 1000 человек 17.11.2021, 11:370 Мужчину и женщину задержали в Острове по подозрению в хранении наркотиков
17.11.2021, 11:260 В память о погибших полицейских открыли мемориальную доску в Невеле 17.11.2021, 11:200 С апреля в Псковской области добыли порядка 2 тысяч кабанов 17.11.2021, 11:060 Псковичам напомнили о специальных местах для конных прогулок 17.11.2021, 11:031 Островский суд вынес приговор виновнику ДТП со смертельным исходом
17.11.2021, 10:570 Совещание по вопросам капремонта жилого фонда прошло в областном Собрании 17.11.2021, 10:550 Девочка попала под машину в Опочке и получила черепно-мозговую травму 17.11.2021, 10:541 Первичную профсоюзную организацию создали на базе предприятия «Псковжилстрой» 17.11.2021, 10:480 Монтаж лифтов с антивандальным покрытием завершился в двух многоэтажках Пскова
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru