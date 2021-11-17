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Гвардейский артиллерийский полк Псковского соединения ВДВ отметил 103-ю годовщину

Гвардейский артиллерийский полк Псковского соединения ВДВ отметил 103-ю годовщину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

«Сегодня свою 103-ю годовщину со дня своего образования отмечает одна из старейших воинских частей Воздушно-десантных войск – гвардейский дважды Краснознаменный артиллерийский полк Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения. Свою летопись полк ведет с 17-го ноября 1918 г., когда на базе отдельного дивизиона тяжёлых гаубиц 22-й стрелковой Краснодарской дивизии был сформирован 22-й артиллерийский полк, который в 1919 году был переименован в 246-й артиллерийский полк. Этот день считается годовым праздником полка», - рассказали в департаменте.

Фото здесь и далее: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Как отметили в ведомстве, полк принимал активное участие в Гражданской войне. С осени 1918 по осень 1919 годов полк в составе дивизии вёл бои с Уральскими белоказаками, а с осени 1919 по 1920 годы вёл боевые действия Гражданской войны на Дону, где в составе соединения освобождал город Екатеринодар, а затем оборонял побережье Азовского и Черного морей.

В сентябре 1939 года по приказу НКО СССР в городе Новороссийске было начато формирование трехдивизионного гаубичного артиллерийского полка. Основу кадров полка составлял личный состав 246-го артиллерийского полка 74-й стрелковой Таманской дивизии.

Вместе с личным составом из 246-го артиллерийского полка было передано Боевое Знамя 22-го артиллерийского полка 22-й стрелковой дивизии. Сформированный полк под названием 422-го гаубичного артиллерийского полка вошёл в состав 157-й стрелковой дивизии.

В годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы полк в составе дивизии принимал участие в боях по разгрому немецко-фашистских войск при обороне Одессы, Крыма, в междуречье Дона и Волги, Сталинграда, в Курской битве, освобождении Украины, Белоруссии, Польши, в боях на территории Германии.

1 марта 1943 года 422-й гаубичный артиллерийский полк был переименован в 154-й гвардейский пушечный артиллерийский полк 76-й гвардейской стрелковой дивизии. За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, при овладении города Торунь, и проявленную при этом доблесть и мужество 5 мая 1945 года полк награждён орденом Красного Знамени.

За годы войны орденами и медалями было награждено более 2 тысяч военнослужащих полка, а 7 человек удостоены звания Героя Советского Союза.

Весь личный состав полка награждался медалями «За оборону Одессы», «За оборону Сталинграда» и «За освобождение Варшавы».

В 1946 году полк в составе дивизии был передислоцирован из Германии в Советский Союз в район Кирова Калужской области, а вскоре в район Новгорода, где происходило переформирование соединения.

В 1946 году 154-й гвардейский пушечный артиллерийский Краснознамённый полк был переформирован в 154-й гвардейский артиллерийский Краснознаменный полк.

Весной 1947 года полк в составе соединения передислоцировался в город Псков.

В 1961 году в связи с реорганизацией артиллерийских полков ВДД, полк был переформирован и на его базе создан 45-й отдельный гвардейский артиллерийский дивизион, а в 1962 году на базе этого дивизиона был сформирован 1140-й гвардейский артиллерийский Краснознамённый полк.

23 февраля 1968 года за большие заслуги, проявленные при защите Советской Родины, успехи в боевой и политической подготовке и в связи с 50-летием Советской Армии и ВМФ указом Президиума Верховного Совета СССР полк награждён вторым орденом Красного Знамени.

В мирное время полк участвовал во многих крупных учениях, таких как «Днепр» в 1967 г., «Север» в 1968 г., «Двина» в 1970 г. (все участники манёвров были награждены медалью «За воинскую доблесть» и «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»), «Братство по оружию-80» в 1980 г., «Осень-88» в 1988 г.

6 сентября 1977 г. за высокие показатели в боевой подготовке, мужество и воинскую доблесть, проявленные на учениях, 1140-й гвардейский артиллерийский дважды Краснознамённый полк был награждён Вымпелом Министра обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть».

Личный состав самоходного-артиллерийского дивизиона полка, дважды, с июля по ноябрь 1992 года выполнял «специальные задачи» в районе грузино-осетинского и осетино-ингушского конфликтов.

С марта по июль 1993 года личный состав гаубичной батареи полка выполнял «специальные задачи» в составе 345-го гвардейского парашютно-десантного полка в районе грузино-абхазского конфликта.

С началом выполнения специального задания по восстановлению конституционного порядка в Чеченской республике на усиление сводного полка соединения из состава 1140-го гвардейского артиллерийского полка убыл сводный самоходно-артиллерийский дивизион в составе: управления, двух самоходно-артиллерийских батарей, противотанкового взвода и подразделений обеспечения.

В 1999—2001 годах личный состав полка в составе группировки войск принимал участие в контртеррористической операции на территории Республики Дагестан и Чеченской республики. Многие военнослужащие полка были награждены орденами и медалями.

С 2002 по 2003 год в полку, как и в целом в дивизии, был проведён эксперимент по комплектованию воинских должностей преимущественно военнослужащими, проходящими службу по контракту. Полк стал первой артиллерийской частью ВДВ, укомплектованной военнослужащими по контракту.

С 8 по 31 августа 2008 года личный состав гаубичного дивизиона принимал участие в операции по принуждению Грузии к миру.

Сегодня полком командует гвардии полковник Сергей Лупу и часть входит в состав гвардейского Псковского соединения ВДВ. Подразделения полка обеспечены современными, а также проверенными временем видами вооружения: 120-мм самоходно-артиллерийские орудия 2С9 «Нона -С», 122-мм гаубицы Д-30А, СПП 2С25 «Спрут-СД», чьи орудия способны поражать цели на больших дистанциях.

Военнослужащие полка занимаются подготовкой, постоянно совершенствуя свое профессиональное мастерство в ходе полевых выходов, учений и в интерактивных классах, что позволяет им выполнять все поставленные перед ними задачи.