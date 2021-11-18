Общество

Молодежная акция «Наш выбор – жизнь!» колледжа искусств прошла в Порхове

Молодежная акция «Наш выбор – жизнь!» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоялась в Порховском доме культуре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

В рамках акции студенты отделения культуры и искусств колледжа совместно с представителями организаций-партнеров проводили тренинги и беседы. Учащиеся образовательных учреждений Порхова были вовлечены в деятельность на трех площадках: «Навыки уверенного отказа», «Личная безопасность», «Проблема наркотизации молодежи. Юридическая ответственность».

В качестве ведущих спикеров перед молодежью выступили: медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Есева, инспектор отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации ОПО отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации ОПО, административной практики и противодействия наркопритонам УКОН УМВД России по Псковской области Елена Иванова, начальник отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации ОПО отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации ОПО, административной практики и противодействия наркопритонам УКОН УМВД России по Псковской области Ольга Митрофанова.

Напомним, молодежная акция «Наш выбор – жизнь!» стартовала в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 20 октября. Ее цель — содействие формированию мотивации на сохранение собственного здоровья, популяризации активной жизненной позиции, повышение престижа здорового образа жизни в молодежной среде, формирование опыта социального взаимодействия, привлечение внимания общественных организаций и структур к проблемам молодежи, развитие и поддержка творческой инициативы молодых людей.