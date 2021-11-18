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Общество

Бывшие дети

18.11.2021 10:06|ПсковКомментариев: 0

Жириновский предлагает освободить алиментщиков от выплат, если они создали новую семью. В Псковской области есть случаи, когда семья уже четвертая, а первые три денег так и не видели. Мы узнали, чем отличаются должники от должниц, какие манипуляции приставов с автомобилями заставляют мгновенно гасить долги и чем закончились уголовные дела против злостных неплательщиков.

 

Фото Вадима Боченкова.

Женский стон несется над страной. Интернет-форумы забиты жалобами брошенных матерей. Отцы, решившие, что дети тоже перешли в разряд бывших, не только не принимают участия в воспитании, но не дают и ни копейки на содержание:

«Подала на алименты одиннадцать лет назад, за это время были выплаты 1000 рублей почтовым переводом перед судом, и 11000, когда он работал аж два месяца. Долг 1 100 000. Живет с женщиной, которая меня ненавидит, естественно. Родили ребёнка. Нигде не работает. Завели исполнительное производство у приставов, вылил на меня ведро грязи, бегает и орет, что я хочу его вернуть».

«Как стал жить с другой, так и не работает. Пять месяцев даже уже не звонит и не пишет насчет ребенка. Его женщину, видимо, все устраивает, хотя в ее квартиру приставы уже приходили, описывали имущество. Меня поражает, неужели, чтоб не платить, готов отказаться от стабильного заработка. Хотя сам не маргинал, достаточно умный, до свадьбы и во время брака работал вахтами. С ребенком общаться никогда не запрещала, просто сам взял и перестал».

Фото Вадима Боченкова.

Папашки тоже не отстают, обвиняют оставленных подруг в желании обогатиться за счет присланной тысячи:

«Вообще, все эти алименты довольно глупая вещь. Ну сядет женщина на ручеек денег, а потом раз, и с ним что-то случилось. Фирма разорилась, он попал в аварию, да мало ли что. И тогда совершенно отупевшая, потерявшая желание и умение работать, забывшая все навыки женщина оказывается у разбитого корыта. Кроме того, какой пример она будет показывать ребенку, не работая, а только выбивая деньги с состоятельной стороны».

Тема массовая, болезненная, а потому недавно по ней высказался председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Он заявил, что выплату алиментов должно взять на себя государство, но только в том случае, если отец завел детей в новой семье. Инициатива из разряда платить по 300 тысяч женщинам, оставляющим детей в роддоме - таким способом лидер ЛДПР пару лет назад предлагал повысить рождаемость. Понятно, что все это сотрясание воздуха, зато хороший повод поговорить, как обстоят дела с выплатой алиментов в Псковской области.

Инфографика Сергея Васильева.

Обращает на себя внимание разница в количестве должников и числе исполнительных производств. Объясняется она просто. Если у мужчины несколько детей от одной женщины - это одно производство. А если от разных, то заведены отдельные папки. Екатерина Шишова, врио начальника отдела исполнительного производства Управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области, говорит, что бывают должники не только с двумя, но и с тремя производствами. Этакий колобок: катится все дальше, оставляя после себя приметный след. Если претворить в жизнь инициативу Жириновского и оплачивать их похождения из государственного (то есть налогоплательщиков) кармана, приплода появится больше, чем у иного османского султана.

Не надо думать, что «стараются» одни только представители сильной половины. Женщин среди должников почти тысяча, то есть четверть от общего числа. Но разница все-таки есть. Ребенка должника-мужчины, как правило, воспитывает мать. А должницы чаще лишены родительских прав, детей забрали в детдом, а про их отцов вообще ничего неизвестно. Не всегда так, но в большинстве случаев.

Сначала немного статистики, а потом посмотрим на несколько конкретных случаев.

6 бухгалтеров в этом году привлечены к административной ответственности, сознательно или по незнанию они помогали должникам не платить алименты
520 раз был наложен запрет на регистрационные действия с автомобилями должников, 287 раз - с недвижимостью.
283 раза приставы описывали и арестовывали имущество должников по алиментам (телевизоры, компьютеры, машины, мобильные телефоны, кухонную технику).
602 должника получили запрет на вождение автомобиля.
1936 раз должники по алиментам были ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации.
2221 постановление вынесено на взыскание долгов в зарплат, пенсий и пособий по безработице.
1594 раза деньги были взысканы со счетов в банках.
В итоге 98 млн рублей сумели взыскать судебные приставы с должников по алиментам в Псковской области в 2021 году.

Злостным уклонистам, когда опробованы все средства, грозит административка по статье «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей». Таких в этом году набралось 384 человека (328 человек отправились на обязательные работы, 20 были подвергнуты аресту, 2 отделались устным замечанием, 1 был назначен штраф, остальные дела суд еще не рассматривал).

Если эффекта достигнуть не удается, пристав снимает с полки Уголовный кодекс. По статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» уголовные дела были возбуждены на 252 должников. По уже вынесенным обвинительным приговорам 111 должников вместе с судимостью получили исправительные работы, 13 - условное лишение свободы с испытательным сроком, 22 - реальное лишение свободы сроком до года.

Фото Вадима Боченкова.

«В Великих Луках гражданин не торопился исполнять решение суда по алиментам в пользу дочери, от явки к судебному приставу уклонялся, - приводит пример Ирина Тимофеева, начальник отделения дознания УФССП по Псковской области. - К нему были применены уже все меры принудительного исполнения. Осознать всю серьезность своего положения должнику помогло только возбуждение уголовного дела. Мужчина изыскал денежные средства и оплатил 550 тысяч рублей задолженности».

Любопытно, насколько действенным оказывается взыскание через автомобиль. Должник из Острова оплатил 300 тысяч рублей долга, нашел работу и начал регулярно перечислять алименты после того, как приставы запретили ему водить автомобиль и выезжать за границу. В Псковском районе должнику запретили водить автомобиль, и вот уже 140 тысяч отправляются ребенку. В Новоржеве отец не платил несколько лет, пристав наложил на машину арест и рассказал, что дальше грядет продажа. Уже через несколько дней долг в 100 тысяч был погашен. Жителю Пскова, чтобы заплатить 180 тысяч хватило более легкого стимула - запрета регистрационных действий с автомобилем.

Человека адекватного долги по алиментам как минимум удивляют. Вряд ли неплательщики - заботливые отцы и матери в других вопросах. Их не только не волнует, во что одет ребенок, тепло ли в его доме, что он поел, есть ли у него тетради и игрушки. Растворившегося в тумане родителя нематериальная сторона воспитания заботит так же мало: успехи ребенка в школе и «двойки», драки со сверстниками и закадычная дружба, болезни и поездки. Больше всего это похоже на попытку «прокрутить фарш назад», сделать вид, что ты не стал родителем. Обнадеживает тенденция. Ровно десять лет назад, в 2011 году, исполнительных производств на алиментщиков в Псковской области было 7559, то есть больше почти в два раза. Осталось дождаться 2031 года?

Юлия Магера

Теги: #приставы #алименты #семья #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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