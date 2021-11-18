Общество

Прокуратура Псковской области ответит на вопросы людей с инвалидностью

На вопросы людей с инвалидностью ответит прокуратура Псковской области 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Прием граждан пройдет в областной организации Всероссийского общества инвалидов. Мероприятие приурочено к Международному дню инвалида, который отмечается 3 декабря. Из-за сложной эпидемиологической обстановки оно будет проводиться по предварительной записи.

Желающим до 28 ноября необходимо записаться на прием и направить соответствующие вопросы на электронную почту Псковской областной организации ВОИ: voi-pskov@yandex.ru или по телефону: 8(960)221-84-57.

«Работа по защите прав граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья находится на постоянном контроле органов прокуратуры», - отметили в сообщении.