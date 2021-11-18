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Общество

Уговаривали не делать прививку — как на водоканале в Пскове борются с коронавирусом

18.11.2021 16:51|ПсковКомментариев: 0

Массовое заражение через цистерну, питающую водой весь город — такой сюжет описан в романе «Инферно», продолжении «Кода да Винчи» Дэна Брауна. С началом пандемии книга приобрела новое звучание. В Пскове потребности жителей обеспечивает водоканал. Ежедневно он доставляет в город 50 тысяч кубов воды и забирает на очистку 55 тысяч кубов стоков. Объект инфраструктуры в полном смысле слова стратегический. Мы отправились на предприятие, чтобы узнать, как там налажена защита от коронавируса.

 

На водоканале работает 650 человек. Представить, что даже какую-то часть уложит в горизонтальное положение коронавирус — дрожь по коже пробирает. История может получиться почище летней засухи. Та хотя бы была плановой, а зараза ни с чьими планами не сверяется.

В рабочем компьютере начальника отдела по охране труда Василия Конотопова экселевская табличка покрашена разными цветами. Подавляющее большинство полей — желтые. Так отмечены сотрудники, привитые от коронавируса. Работники коммунальной сферы упомянуты в указе губернатора среди тех, кому надлежит пройти обязательную вакцинацию. Таких должно оказаться 80%. Контрольный срок для введения первого компонента — 1 ноября, финальная дата — 1 декабря. У Василия Конотопова все ходы сотрудников в процедурный кабинет записаны. Получается, что первый компонент вкололи 81,7% его коллег.

532 человека на водоканале привились к 10 ноября, из них 435 уже полностью завершили вакцинацию.

Сейчас вакцинация на предприятии уже не носит массового характера. Основная часть сотрудников привилась еще летом, когда была выставлена контрольная отметка в 60%. К осенней волне они подошли со сформированным иммунитетом. Но и до этого у многих на предприятии сертификаты уже были. Одним из первых, еще в апреле, привился директор Константин Болотин, сейчас руководящий состав предприятия привит на 100%.

«Жить хочу еще, - очень просто объясняет свою мотивацию инженер Иван Зюков, тоже привитый по весне. - В "красную зону" попасть, мало хорошего. Переболел, никому такого не желаю. Взяли с женой друг друга под ручку, пошли на прививку. У меня коллеги молодцы, почти все привились. Сомневающимся могу сказать: себя не жалеете, так пожалейте детей и внуков, чтобы хоть они не знали, что такое маска».

Он работает в четвертом цеху, который можно назвать командой оперативного реагирования. Водопровод по всему городу находится в их ведении, это они мчатся на каждый прорыв. Быстро действовали и в вопросе вакцинации. В цеху трудятся 89 человек, не привиты всего трое, да и то, только потому, что уже переболели и имеют высокий уровень антител, получили временный медотвод. Начальник отдела охраны труда считает, что такие цифры показывают авторитет руководителя.

«Люди у нас адекватные, не шла речь о том, чтобы кого-то заставлять, - не приписывает себе особых заслуг начальник цеха Антон Карпов. - Когда летом началась обязательная вакцинация, и к нам несколько раз приезжали медики с прививками, мы другим подразделениям перекрывали квоту. Мне говорили, надо десять человек выставить, а я в ответ, что от меня тридцать придет. Кого-то приходилось уговаривать, чтобы подождали следующего потока».

Свои ощущения после прививки он описывает, как «вообще ничего не понял, укололся и все». По приказу директора, каждый прошедший вакцинацию, получает два выходных, в день прививки и на следующий. Поэтому те, у кого появилась легкая температура, могли провести время спокойно дома. Медики кололи на водоканале по 70 человек за раз, работали по три часа без перерыва. Главный побочный эффект: на следующий день все привитые оставались дома. Но больших трудностей для нормального функционирования предприятия это не создало. Например, в четвертом цеху оставшиеся в строю в эти два дня выезжали только на аварии, а плановые работы выполнили в другие дни.

«Ни у кого при таком высоком проценте привитых язык не отнялся и хвост не вырос, - говорит Александр Иванов, начальник участка водопроводных сетей насосной станции. - Зато от ковида я похоронил друга и его мать с разницей в несколько дней. Тогда же заболел и сам. Это не грипп и не простуда, ломает все кости. Так что на вакцинацию шел без сомнений».

60 сотрудников водоканала переболели коронавирусом с марта 2020 года.

Уже и ревакцинированных на предприятии два десятка человек. Среди них Василий Конотопов, привился он весной, а повторную иммунизацию прошел этой осенью.

«Жена медик, она сказала, что надо, - поясняет начальник отдела по охране труда. - Ждал побочек, поэтому обратил внимание, что на вторые сутки на три-четыре часа температура поднялась до 37. Обычно такое даже не замечаешь».

Неправильно было бы рисовать идиллическую картину в духе советской прессы времен застоя. Делать вид, что на водоканале все, как один, встали и пошли на укол. Потому что это не так. Работники предприятия находится не в вакууме, живут в общем информационном поле. И среди них тоже есть — назовем это мягко — сомневающиеся.

«Как и во всей стране, - констатирует Василий Конотопов. - Бывает, что сначала несут справку о прививке от гриппа, после нее месяц нельзя другие вакцины вводить. Проходит время, приходят со справкой, что поставили укол против коронавируса. Больше ведем разъяснительную работу. Вопрос об увольнении не ставим, метод кнута не применяем. Негатив появляется, если кто-нибудь заболевает сразу после прививки, когда иммунитет еще не сформировался. Но постепенно люди меняют мнение. Если в прошлом году еще была надежда, что скоро мы забудем, что такое ковид, то теперь ясно: заболевание пришло надолго, и просто так нас не покинет».

«Мы отсекли лишние контакты на предприятии между подразделениями, ввели масочный режим, - в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Константин Болотин рассказал, какими методами еще на водоканале сдерживают распространение коронавируса. - Также перестроили работу с населением, которое приходит к нам обсуждать те или иные проблемы. Мы не отказались от общения с людьми, а ввели контроль за процессом, дистанцировались от прямого общения».

На предприятии заверяют, что сюжет романа «Инферно» для города слишком фантастический. Резервуар с чистой водой, прошедшей две ступени очистки, герметично закрыт, доступ человека к воде исключен. Начихать и накашлять туда невозможно. Разве что на собственное здоровье, игнорируя возможность встать под защиту вакцины. Но эта история совсем не про водоканал.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #горводоканал #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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