Общество

Интерактивное занятие «Мусорознайка» провели для псковских школьников

Интерактивное занятие «Мусорознайка» прошло в Псковской модельной детской экологической библиотеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: Псковской городской библиотеки

Библиотекари «Радуги» на улице Новоселов научили школьников правильно обращаться с отходами. Второклассники из школы №20 вместе с псковским экоактивистом Сергеем Елизаровым разбирались, что надо делать с мусором, чтобы «не захлебнуться» в последствиях человеческой жизнедеятельности.

Сначала школьникам предлагали запускать мусор в космос, а к концу экоурока они научились сортировать отходы и отправлять их на переработку.

Сотрудники библиотеки познакомили ребят с книгой Ильи Кочергина «Вся правда про мусор». В ней рассказывается про ученых-гарбологов, про мусорные острова и горы, на которых выросли города, например, Рим, отметили в пресс-службе.

Кроме того, Сергей Елизаров объяснил детям, какие виды бытовых отходов существуют, как рост населения Земли влияет на объемы мусора, и сколько мусора в среднем производит каждый человек.

Потом ученики 2 «В» разделились на «три городских района» и закрепили полученные экологические знания в игре.

Напомним, интерактивное занятие прошло в рамках проекта «Экомышление», который реализуется при поддержке завода «Титан-Полимер».