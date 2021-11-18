Общество

«Чтобы трусы на улице не висели»: в Пскове обновят формат новогодней ярмарки

Проведение новогодней ярмарки планируется в Пскове в этом году. Об этом сообщила заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева в ходе заседания комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы сегодня, 18 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы готовимся к проведению ярмарки. Территориями для этого станут Летний сад и улица Пушкина. Ярмарку мы хотим провести в новом формате, чтобы, как говорится, трусы на улице не висели», - добавила Татьяна Алексеева.

Если на Новый год не будет коронавирусных ограничений, ярмарка состоится. Сотрудники общепита смогут выйти на нее с новогодними напитками, добавила заместитель руководителя УГХ.

Кроме того, представители сферы питания Пскова могут принять участие в конкурсе по новогоднему украшению витрин. В этом году организаторы подготовили награды для победителей в 7 номинациях, подчеркнула Татьяна Алексеева.