Общество

Новую школу на 165 мест проектируют в Пыталовском районе

В Пыталовском районе разработают проектно-сметную документацию для строительства школы на 165 мест, а также пристройки на 40 мест, где разместятся дошкольники. Об этом сообщается на сайте закупок.

В качестве примера используется проект средней школы на 165 ученических мест в селе Байгулово Козловского района Чувашской Республики, с привязкой к местным климатическим условиям и топографическим данным. Новое учебное заведение появится в деревне Линово.

Заказчик - администрация Пыталовского района. Начальная цена составляла 19 млн 808 тыс. 772 рубля. 17 ноября определен победитель – АО «Смоленский промстройпроект» - с предложением 19 млн рублей. Второе место заняла заявка ООО «Технопроект» (12,5 млн рублей). Срок исполнения контракта - не позднее 20 марта 2022 года.