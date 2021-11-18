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Общество

«Гайд-парк»: Экватор Елены Полонской. ВИДЕО

18.11.2021 14:01|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 18 ноября. Гостем студии стала глава города Пскова Елена Полонская.

2,5 года назад, 25 мая 2019 года, она стала главой муниципалитета. Пройден своеобразный экватор. Сегодня глава Пскова рассказала о значимых событиях, которые произошли за это время, о своих успехах и неудачах, о планах.

Чем отличается работа главы города от работы депутата? Каким она видит свой тандем с новым главой городской администрации? Каким будет бюджет Пскова на следующий год?

Теги: #эхо москвы в пскове #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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