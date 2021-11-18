Общество

Тала Нещадимова: Лето в Псковской области со временем может стать сырее

Лето в Псковской области со временем может стать сырее. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на научного сотрудника отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Елену Акентьеву сообщал о том, что к 2050 году в Санкт-Петербурге зимой может стать теплее на 4 градуса, а летом - на 2. При этом специалист отмечала, что умеренные широты теплеют быстрее, чем тропики и экваториальные широты.

«Существует несколько научных теорий (об изменении климата - ред.). Одна из них говорит о том, что, если зимы будут становиться теплее, то лето будет холоднее, то есть мы постепенно придем к сглаживанию сезонов. Согласно этой теории, планету ожидает повышение температур, но происходить оно будет за счет зимних месяцев», - пояснила Тала Нещадимова.

По ее словам, есть и другие теории, одна из них связывает изменение климата с теплым морским течением Гольфстрим в Атлантическом океане. «Если считать, что Гольфстрим будет отходить, ледники будут таять, то не стоит говорить, что у нас летом будет теплее — у нас будет сырее. В среднем будет тепло и сыро на протяжении всего года», - сказала синоптик.

«Это только научные теории, письменные источники и свидетельства, все эти процессы уже происходили. Человек начал воздействовать на природу не так давно, поэтому глобально он ничего испортить еще не успел, а нам следует ориентироваться на те письменные источники и законы, которые есть в нашем распоряжении на сегодняшний день», - добавила эксперт.