Общество

В Псковском районе четверо школьников получили именные стипендии

Старшеклассники, прошедшие конкурсный отбор, получили именные стипендии главы Псковского района. Об этом Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе администрации района.

В Писковской средней школе награды вручили Даниилу Аверченко и Кристине Кошкаревой. В Стремуткинской школе лауреатами стали Эльвира Васильева и Полина Кириллова

Дипломы всем стипендиатам передала лично глава Псковского района Наталья Федорова. Она поздравила школьников, ставших лучшими в своих номинациях, пожелала ребятам успехов в учебе, спорте и выбранном творческом направлении и призвала их так же усердно стремиться к новым знаниям.

В районной администрации напомнили, что стипендии присуждаются в трех номинациях: «За особые успехи в учебной, исследовательской и интеллектуальной деятельности», «За особые успехи в спортивной и туристско-краеведческой деятельности» и «За особые успехи в художественно-эстетическом творчестве». Стипендии выплачиваются в течение всего учебного года.