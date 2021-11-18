Елена Полонская оценила взаимодействие с Борисом Елкиным

Глава города Пскова Елена Полонская в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) оценила взаимодействие с исполняющим обязанности главы городской администрации Борисом Елкиным.

«Текущее взаимодействие конструктивно налажено на благо города Пскова. Думаю, сегодня все жители города могут ощущать скорость выполнения обращений в адрес Бориса Андреевича, депутатов Псковской городской Думы и в мой. Нет лишней бюрократической проволочки, не затягиваем в режим переписки, когда 30 дней туда письмо пошло, 30 дней – обратно. Вопросы быстро решаются. Летом с Борисом Андреевичем провели огромное количество встреч с жителями города. В онлайн-режиме вместе с ним все вопросы решали. Постоянно на связи», - рассказала Елена Полонская.