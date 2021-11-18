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Общество

Школьники Псковской области попробуют доработать компьютерную игру

18.11.2021 15:57|ПсковКомментариев: 0

Новый этап всероссийского проекта «Урок цифры» будет проходить в школах по всей России с 22 ноября по 12 декабря. Темой нового урока от компании VK станет разработка игр. Школьники со всей России смогут узнать, как создаются игры, какие есть жанры и платформы, а также какие профессии существуют в этой сфере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. 

Организаторами образовательной акции выступают АНО «Цифровая экономика» (при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России), а также ведущие российские ИТ-компании.

На новом «Уроке цифры», который проводит компания VK, школьники узнают все о разработке игр — от этапов создания компьютерных игр до профессий, задействованных в этом процессе. Урок подготовлен при поддержке проектов экосистемы VK — международного бренда MY.GAMES в лице пензенской студии разработки мобильных игр BIT.GAMES, образовательной платформы Учи.ру и облачной платформы VK Cloud Solutions.

«Онлайн-играми увлекаются многие подростки. Но не все знают, что хобби можно сделать профессией, даже если ты не интересуешься программированием. Этой осенью проекты экосистемы VK начали знакомить школьников с профессиями в сфере игр в "День ИТ-знаний“, в котором приняли участие свыше 290 тысяч ребят по всей стране. Теперь продолжим это делать уже в рамках "Урока цифры“. Наша цель — показать, что создание игр — это интересно и увлекательно и что найти себя в этой сфере может любой школьник из любого региона страны. Уверен, что наш урок будет полезен и востребован не только школьниками, но и родителями и учителями разных школьных предметов», — отметил генеральный директор VK Борис Добродеев.

Школьники с 1 по 11 класс смогут примерить разные профессии из индустрии игр. По сюжету тренажера этого года, ребята вместе с персонажами проекта «Урок цифры» попадают в обстановку игры «Домовята» (разработана студией BIT.GAMES). Школьникам предлагается доработать игру изнутри, встав на место ее разработчиков. Так, младшеклассники попробуют себя в ролях программиста, художника и аниматора. Учащиеся 5-8 классов перевоплотятся в гейм-дизайнеров, тестировщиков игр и маркетологов. А старшеклассники попробуют себя в роли продюсеров игр и узнают о различных жанрах игровых проектов, платформах и стадиях жизни игры. Они попробуют стать руководителями собственных игровых студий, наймут команду, поставят правильно задачи и смогут распределить ресурсы таким образом, чтобы быстрее и эффективнее создать с нуля собственную игр.

«Информационные технологии играют важную роль в школьном образовании. Интерес к игровой сфере, участие в киберспортивных соревнованиях может способствовать профессиональному самоопределению ребят, их развитию в этом направлении. Мы рады, что ведущие российские ИТ-компании, такие как компания VK, поддерживают проект "Урок цифры“. Благодаря специалистам школьники в понятной форме узнают, как устроена игровая индустрия, какие в ней есть специальности, как можно применить свои знания и навыки, что в будущем поможет им найти свое призвание в этой области», — рассказал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

С помощью тренажеров участники «Урока цифры» будут конструировать персонажей и создавать анимацию, собирать воедино элементы игры, тестировать игру и многое другое.

Как и в прошлом году, «Урок цифры» пройдет онлайн. Принять участие могут все желающие с компьютера, планшета или смартфона.

«Сегодня многие ребята увлекаются компьютерными играми, теперь у них появилась замечательная возможность попробовать свои силы в качестве программиста, художника, аниматора, гейм-дизайнера, тестировщика, узнать подробнее о том, какие бывают жанры, пройти увлекательный процесс создания игры от зарождения идеи до выпуска готового продукта. Материалы школьникам и учителям дают ведущие российские ИТ-компании — мы очень благодарны коллегам из VK, которые познакомят школьников с профессиями в игровой сфере. Все тренажеры будут доступны для учителей и школьников круглый год, их можно легко интегрировать в учебный план в соответствии с видением педагога», — пояснил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир. 

Справочно: образовательный проект для школьников «Урок цифры» стартовал в декабре 2018 года по инициативе министерства просвещения Российской Федерации, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АНО «Цифровая экономика». Проект позволяет школьникам развить цифровые компетенции, помогает им определиться с профессией.

В течение последних трех лет «Уроки цифры» проводят ведущие российские технологические компании, занятия проходят в формате интерактивных тренажеров. В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил более 10 млн российских школьников. За три года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 41 млн раз. Партнеры проекта в 2021/2022 учебном году — VK, Яндекс, 1С, Лаборатория Касперского, Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

Теги: #школьники #цифровизация #уроки цифры
Источник: Псковская Лента Новостей
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