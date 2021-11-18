Общество

Псковичам рассказали о самой популярной марке стали

Одним из самых распространенных видов стали является марка 09Г2С. Популярность сплава вызвана его характеристиками и относительно малой ценой, которая сделала возможным использование металла в различных отраслях в больших объемах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в интернет-агентстве «ДримТрейд».

Основное назначение стали – создание сварных конструкций. Металл хорошо сваривается, имеет высокую прочность и устойчив к высоким нагрузкам.

Химический состав стали

Название марки указывает на содержание химических элементов в сплаве:

09 показывает количество углерода;

2 % марганца в общем объеме – Г2;

С означает количество кремния – 1 %.

В состав стали входят фосфор, сера, хром, никель, медь, алюминий и азот. Маркировка сплава соответствует структуре, назначению и способам получения металла.

Свойства стали 09Г2С

Сталь этой марки обладает следующими свойствами:

механическая прочность;

время эксплуатации превышает 30 лет;

не требует обработки и особых условий для сваривания;

невысокая цена.

К недостаткам металла можно отнести малую сопротивляемость ржавлению. Это единственная причина, ограничивающая область применения марки.

Применение стали

Сталь используется для создания строительных конструкций – это швеллеры, балки, уголки. Изготовленные из сплава трубы способны выдерживать низкие температуры до -70 градусов по Цельсию. Они используются в северных широтах для прокладки трубопроводов. Широко применяется в машиностроении, химической промышленности. Из сплава производят прочные болтовые соединения.

Малое содержание углерода обеспечивает хорошую свариваемость металла. Для сварки можно использовать любой тип сварочного аппарата. Не требуется дополнительной термической обработки, шов сохраняет свою прочность. 09Г2С является низколегированной малоуглеродистой сталью – при сварке нужно использовать соответствующие электроды. Из стали производят сортовой и фасонный прокат, а также стальные листы и полосы.

Основные характеристики

Сплав можно ковать при температуре от 800 до 1250 ℃. Текучесть стали лежит в пределах от 255 до 155 МПа. При сваривании сохраняет пластичность. Эксплуатационный температурный диапазон – от минус 70 до плюс 425 ℃.

Поставкой стального проката занимается ТД Ареал. В ассортимент продукции входят конструкционная, нержавеющая и инструментальная сталь, стальной и горячекатаный круг, холоднокатаный и горячекатаный лист, швеллер. Компания предлагает низколегированную и котельную сталь. Помимо стальной продукции, ТД Ареал оказывает дополнительные услуги по резке металла, в том числе с помощью лазерного оборудования.