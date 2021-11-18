Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Качество и доступность медпомощи в условиях COVID-19»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции «Качество и доступность медицинской помощи в Псковской области: перспективы и угрозы в условиях распространения коронавирусной инфекции».

В опросе, организованном в группе ПЛН «ВКонтакте», подписчикам было предложено оценить уровень доступности медуслуг. Более 40% ответили, что предпочитают не болеть, а многие выбирают платные клиники, так как не удовлетворены обслуживанием в государственных лечебных учреждения. В чем основные проблемы псковского здравоохранения? Как уровень доступности медуслуг оценивают сами сотрудники поликлиник и больниц и какие меры требуется принять для того, чтобы снять недовольство населения? На эти и другие вопросы ответят гости общественного пресс-центра Псковской Ленты Новостей - главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина и главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.