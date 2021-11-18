Общество

Более 1500 псковичей с коронавирусом находятся под наблюдением врачей

1526 жителей Пскова с диагнозом COVID-19 находятся под наблюдением врачей Псковской городской поликлиники. Об этом сообщила заведующая терапевтическим отделением поликлиники Ирина Погребатько на координационном совещании при главе города сегодня, 18 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Ситуация с коронавирусом напряженная. Ежедневно мы принимаем от 150 до 220 с таким диагнозом. Для наблюдения пациентов на дому и поддержания связи с ними по телефону у нас работает 8-10 ковид-бригад», - отметила Ирина Погребатько.

В то же время не прекращается вакцинация населения, работают 9 бригад. Созданы пункты вакцинации в подразделениях поликлиники, а также в торговых центрах. Планируется также открыть пункт вакцинации в торговом центре «Рубин».

В поликлиниках доступны 4 вида вакцины, а в торговых центрах - «Гам-КОВИД-Вак» и «Спутник-лайт» для проведения ревакцинации.

На данный момент первым компонентом вакцины привились 74 944 жителя города, полностью - 66 765 человек. Сведения о вакцинации ежедневно вносятся в личные кабинеты горожан на сайте «Госуслуги», работу волонтеры стараются вести без перебоев, как это было летом, подчеркнула врач.