Более 1500 псковичей с коронавирусом находятся под наблюдением врачей

1526 жителей Пскова с диагнозом COVID-19 находятся под наблюдением врачей Псковской городской поликлиники. Об этом сообщила заведующая терапевтическим отделением поликлиники Ирина Погребатько на координационном совещании при главе города сегодня, 18 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В то же время не прекращается вакцинация населения, работают 9 бригад. Созданы пункты вакцинации в подразделениях поликлиники, а также в торговых центрах. Планируется также открыть пункт вакцинации в торговом центре «Рубин».
В поликлиниках доступны 4 вида вакцины, а в торговых центрах - «Гам-КОВИД-Вак» и «Спутник-лайт» для проведения ревакцинации.
На данный момент первым компонентом вакцины привились 74 944 жителя города, полностью - 66 765 человек. Сведения о вакцинации ежедневно вносятся в личные кабинеты горожан на сайте «Госуслуги», работу волонтеры стараются вести без перебоев, как это было летом, подчеркнула врач.