Общество

Олег Брячак: В Псковской области явно виден рост безработицы среди молодежи

Лидер псковского отделения партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак заявил о растущей безработице среди молодежи. Об этом он заявил на своей личной странице в Instagram.

По его мнению, это связано не только с пандемией, но и с общей ситуацией в экономике, низкими темпами ее роста, но и с пенсионной реформой. «Это одно из следствий пенсионной реформы», - подчеркнул депутат.

Олег Брячак считает, что необходимо отменить пенсионную реформу, а для поддержки молодых специалистов нужно расширять целевой набор и вводить механизм квотирования первого рабочего места.

На предприятиях с штатной численностью более 100 человек обязательно должны быть квоты для выпускников, считает лидер псковских справедливороссов.

Депутат отметил, что в начале октября рост молодежной безработицы фиксировал Росстат: среди людей 19-24 лет доля безработных превысила 22%. А молодые люди до 29 лет, по оценкам Минтруда, составляют 33% от всех безработных.