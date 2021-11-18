Общество

Малоимущие семьи в Пскове могут получить деньги на открытие бизнеса

Малоимущие семьи в Пскове могут обратиться за материальной помощью на открытие бизнеса, заключив социальный контракт. Об этом рассказала начальник территориального отдела города Пскова комитета по социальной защите населения Псковской области Кристина Калашникова в ходе координационного совещания при главе города сегодня, 18 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кристина Калашникова сообщила, что соцзащита ведет тесное взаимодействие с центром занятости населения и информирует о возможности заключения социального контракта для поиска работы или открытия индивидуального предпринимательства. «К сожалению, мало кто интересуется этой возможностью. Некоторые не подходят по уровню доходов. Однако те семьи, которые официально имеют статус малоимущих, могут обращаться за помощью», - сказала она.

Сейчас на рассмотрении находятся 37 заявлений, 20 из них поступили от псковичей, которые хотели бы открыть ИП или получить статус самозанятых. Еще 17 - это заявления на оказание социальной помощи в поиске работы.

В заключение глава Пскова Елена Полонская предложила подведомственным учреждениям разместить информацию о возможности подписания социальных контрактов на своих ресурсах.