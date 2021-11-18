Общество

Беременным псковичкам предложили альтернативу вакцинации от COVID-19

Если беременная женщина не хочет вакцинироваться или имеет медицинские противопоказания, нужно привить все ее окружение и ограничить социальные контакты. Можно также позаботиться о здоровье заранее и вакцинироваться на этапе планирования беременности. Такое предложение в общественном пресс-центре ПЛН озвучила главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Беременность сама по себе является фактором риска для развития разных респираторных инфекций, поэтому мы рекомендуем женщинам или вакцинироваться от коронавируса перед беременностью или вакцинировать всех вокруг. То есть, если в коллективе или в семье есть беременная, значит, весь кабинет или вся семья должны привиться. Здесь у нас должна появиться коллективная ответственность», - сказала Галина Неваленная.

По ее словам, заражение коронавирусом во время беременности несет для женщины и для плода большие риски, поэтому невакцинированным беременным псковичкам врач посоветовала максимально ограничить социальные контакты и соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

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«Но главная защита — это вакцинация. У нас уже есть случаи тяжелого течения болезни у беременных. Это угроза и для самой женщины, и для плода, поэтому в женских консультациях сейчас ведется большая работа по информированию беременных женщин о необходимости сделать прививку. Противопоказаний никаких для этого нет, более того, противопоказаний нет и для кормящих женщин», - заметила специалист.