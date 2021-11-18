Беременным псковичкам предложили альтернативу вакцинации от COVID-19

Если беременная женщина не хочет вакцинироваться или имеет медицинские противопоказания, нужно привить все ее окружение и ограничить социальные контакты. Можно также позаботиться о здоровье заранее и вакцинироваться на этапе планирования беременности. Такое предложение в общественном пресс-центре ПЛН озвучила главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По ее словам, заражение коронавирусом во время беременности несет для женщины и для плода большие риски, поэтому невакцинированным беременным псковичкам врач посоветовала максимально ограничить социальные контакты и соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.
«Но главная защита — это вакцинация. У нас уже есть случаи тяжелого течения болезни у беременных. Это угроза и для самой женщины, и для плода, поэтому в женских консультациях сейчас ведется большая работа по информированию беременных женщин о необходимости сделать прививку. Противопоказаний никаких для этого нет, более того, противопоказаний нет и для кормящих женщин», - заметила специалист.