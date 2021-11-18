Общество

Профсоюзы подписали в Себеже трехстороннее соглашение

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали сегодня в Себеже советник председателя СОП Псковский облсовпроф Надежда Партхаль, председатели профобъединений региона и глава района Леонид Курсенков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

В ходе заседания были выбраны члены координационного совета профсоюзных организаций района, а также председатель совета. Им стала председатель районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Михайлова.

Кроме того, стороны обсудили наиболее важные вопросы и насущные проблемы в районе и пути их решения. Во встрече также принимали активное участие руководители областных организаций профсоюзов: культуры, народного образования и науки, государственных учреждений и общественного обслуживания, «Торговое единство».

«Я искренне рад, что профсоюзная работа не стоит на месте, несмотря на ограничения и сложную ситуацию. Еще один район подтвердил свое активное участие в профсоюзной деятельности. Главное - это нацеленность на результат, готовность к плодотворному сотрудничеству в рамках социального партнерства и работа на благо жителей Псковской области. Профсоюз расширяется и крепнет», - прокомментировал результаты встречи председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.