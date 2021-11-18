Общество

Минздрав заявил о пригодности «Спутника лайт» для первичной вакцинации

Однокомпонентная вакцина против новой коронавирусной инфекции «Спутник лайт» может применяться как для первичной вакцинации от коронавируса, так и для ревакцинации и вакцинации после перенесенного заболевания. При этом людям старше 60 лет эксперты рекомендуют использовать двухкомпонентный «Спутник V», заявил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев.

«Однокомпонентная вакцина "Спутник лайт" - это самостоятельный эффективный вакцинный препарат, который может применяться как для первичной вакцинации от COVID-19, так и для вакцинации после перенесенной коронавирусной инфекции и повторной вакцинации, когда он также формирует хороший иммунный ответ. При этом для людей в возрасте старше 60 лет специалисты рекомендуют при первичной вакцинации применять двухкомпонентную вакцину "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"), поскольку в связи с особенностями иммунитета в этой возрастной группе применение второго компонента помогает сформировать более надежную защиту», - цитирует представителя Минздрава ТАСС.

Он также добавил, что министерство направило в регионы дополнительные объемы вакцин «Спутник лайт» и «Спутник V». «В настоящее время идет активная вакцинация населения от коронавирусной инфекции», - заключил он.