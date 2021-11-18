Общество

Путин поручил повысить прожиточный минимум на тысячу рублей

Президент Владимир Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в России в 2022 году на 8,6 процента. Так, МРОТ вырастет до 13 890 рублей, а прожиточный минимум на тысячу рублей — до 12 654 рублей.

«В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5 процента. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», — пояснил президент на совещании по социальным вопросам, передает РИА Новости.

Как отметил глава государства, он поручил своей администрации подготовить поправки в законодательство и в ближайшие дни внесет их в Госдуму. Владимир Путин попросил депутатов поддержать инициативу при рассмотрении законопроекта о федеральном бюджете во втором чтении.

Президент подчеркнул, что от размера прожиточного минимума зависят многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми, социальные доплаты, доплаты к пенсиям, «поэтому важны даже не абсолютные цифры, а важно то, с чем это связано». Эти выплаты, которые тоже вырастут, получают миллионы граждан, напомнил Владимир Путин.