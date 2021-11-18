Общество

Скончался старейший преподаватель ПсковГУ Прокопий Сорокун

На 101-м году жизни скончался старейший преподаватель ПсковГУ, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии, ветеран Великой Отечественной войны Прокопий Сорокун. Его не стало 16 ноября, сообщается на сайте вуза.

Фото: сайт ПсковГУ

«Прокопий Афанасьевич Сорокун – человек, стоящий у истоков зарождения профессиональной психологии на Псковщине, он был первым заведующим кафедрой психологии Псковского государственного педагогического института им С. М. Кирова и руководил ею с 1978 по 1984 годы. При непосредственном участии Прокопия Афанасьевича в 1996 году на базе этой кафедры открылся психолого-педагогический факультет и началась подготовка студентов-психологов. Большинство преподавателей кафедры психологии и сопровождения развития ребенка являются его учениками, - говорится в сообщении. - Разносторонность, глубина знаний, высокая требовательность к себе, ответственное отношение к делу, доброжелательность, отзывчивость, сдержанность, скромность и личное обаяние — вот лишь некоторые качества Прокопия Афанасьевича, которыми он запомнился коллегам и студентам».

Преподаватели и студенты института образования и социальных наук выразили соболезнования семье и близким умершего в связи с невосполнимой утратой.