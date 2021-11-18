Общество

Псковские десантники-артиллеристы оттачивают навыки на новом виртуальном полигоне

Личный состав артиллерийских подразделений Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения оттачивает свое профессиональное мастерство на новом виртуальном артиллерийском полигоне «Артерра», недавно поступившим в соединение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Компьютерный артиллерийский полигон «Артерра» позволяет проводить виртуальные занятия и тренировки по стрельбе и управлению всеми видами огня, реализуя любой способ обстрела различными видами боеприпасов в режиме реального времени.

На виртуальном полигоне учитывается степень поражения цели и выставляется оценка эффективности выполнения поставленной боевой задачи. Полигон позволяет имитировать огонь днем и ночью на всех видах местности, в любую погоду, а также воссоздавать любую местность, используя данные электронных топографических карт.

«Артерра» представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, включающих автоматизированные рабочие места руководителя занятия и обучаемых. Используя специальное программное обеспечение, он полностью имитирует все элементы подготовки стрельбы и управления огнем.

«Виртуальный полигон позволяет проводить обучение по артиллерийским специальностям без выезда на полевые полигоны, тем самым позволяя значительно экономить моторесурс боевой техники и ГСМ, и при этом не снижать качество подготовки специалистов», - отметили в департаменте.

Артиллеристы десантно-штурмового соединения отработали практические навыки артиллерийских расчетов на командно-наблюдательных пунктах и огневых позициях, а также ведение корректирования огня из 122-мм гаубиц Д-30.