Общество

Рост социальных выплат коснется 16 миллионов россиян – Татьяна Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, сколько россиян затронет повышенная индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, реализовать которые планирует Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент на совещании по социальным вопросам предложил увеличить эти показатели на 2022 год выше инфляции — на 8,6% вместо заложенных в проекте бюджета 2,5 процента. Так, МРОТ вырастет до 13 890 рублей, а прожиточный минимум — до 12 654 рублей.

Татьяна Голикова напомнила, что от размера этих выплат зависят практически все социальные пособия на детей, федеральная и региональная доплата к пенсии, страховые выплаты по больничным листам.

«Повышение этих выплат затронет порядка 16 миллионов наших граждан», — сказала вице-премьер.

Она также добавила, что увеличение МРОТ коснется зарплат порядка трех миллионов россиян.

Рост этих показателей власти обеспечат за счет федерального бюджета, внебюджетных фондов и субъектов, «но основной объем выплат придется на федеральный бюджет», заключила вице-премьер.

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Как прогнозирует Банк России, в конце года инфляция будет находиться в диапазоне от 7,4 до 7,9 процентов. При этом рост цен на продукты уже достиг двузначных показателей — в октябре, по данным Росстата, он ускорился до 10,89 процента в годовом выражении.